Gospodarka
Notowania
Reklama

Polska bramą do Europy dla ukraińskiego biznesu

Polska stała się dla ukraińskiego biznesu rynkiem miękkiego lądowania przed wejściem do UE – wynika z raportu Kredobanku. Temat jest szczególnie aktualny w kontekście Konferencji ds. Odbudowy Ukrainy.

Publikacja: 25.06.2026 06:00

Premier Polski Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Premier Polski Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS

Mikołaj Fidziński

W ciągu ostatniej dekady kierunek ukraińskiego eksportu uległ bezprecedensowemu przesunięciu na Zachód. O ile przed 2014 r. Unia Europejska odpowiadała za około 20–24 proc. eksportu towarowego Ukrainy, o tyle w latach 2022–2023 wskaźnik ten momentami przekraczał 60 proc. W 2025 r. do krajów UE popłynęło blisko 55 proc. ukraińskiego eksportu towarowego, osiągając wartość blisko 19 mld USD.Na tej mapie kluczową pozycję zajmuje Polska. W 2025 r. wartość ukraińskiego eksportu nad Wisłę wyniosła około 4 mld USD, co czyni nasz kraj największym unijnym partnerem handlowym Ukrainy. Dla porównania, do Włoch trafiły towary o wartości 2 mld USD, do Niemiec i Holandii po 1,7 mld USD.

Pozostało jeszcze 85% artykułu

Teraz kwartalna e‑prenumerata z rabatem 34%!

Obserwuj świat finansów i bądź gotowy na codzienne decyzje biznesowe.

Subskrybuj i zyskaj dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, wnikliwych analiz, komentarzy ekspertów, prognoz i zestawień publikowanych wyłącznie w "Parkiecie".

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama