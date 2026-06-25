Polska bramą do Europy dla ukraińskiego biznesu

W ciągu ostatniej dekady kierunek ukraińskiego eksportu uległ bezprecedensowemu przesunięciu na Zachód. O ile przed 2014 r. Unia Europejska odpowiadała za około 20–24 proc. eksportu towarowego Ukrainy, o tyle w latach 2022–2023 wskaźnik ten momentami przekraczał 60 proc. W 2025 r. do krajów UE popłynęło blisko 55 proc. ukraińskiego eksportu towarowego, osiągając wartość blisko 19 mld USD.Na tej mapie kluczową pozycję zajmuje Polska. W 2025 r. wartość ukraińskiego eksportu nad Wisłę wyniosła około 4 mld USD, co czyni nasz kraj największym unijnym partnerem handlowym Ukrainy. Dla porównania, do Włoch trafiły towary o wartości 2 mld USD, do Niemiec i Holandii po 1,7 mld USD.