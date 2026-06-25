Z tego artykułu dowiesz się: Z jakich powodów Mennica Polska czasowo wycofała z oferty produkty renomowanej szwajcarskiej rafinerii Valcambi.

Jakie zarzuty finansowe postawiono właścicielowi rafinerii i dlaczego sprawa ma znaczenie dla globalnego rynku złota.

Jakie działania podjęło London Bullion Market Association (LBMA), kluczowa organizacja wyznaczająca standardy w branży.

Jakie jest oficjalne stanowisko Valcambi i czy postępowanie wpłynie na bieżącą działalność firmy.

Według informacji publikowanych przez międzynarodowe media i dokumentów indyjskiego organu nadzoru rynku kapitałowego SEBI (Securities and Exchange Board of India), śledczy analizują, czy część transakcji realizowanych pomiędzy spółkami należącymi do grupy Rajesh Exports mogła prowadzić do sztucznego zawyżania przychodów. Jak podaje Reuters, grupie zarzuca się zawyżenie przychodów jej szwajcarskiej rafinerii Valcambi o 159 mld USD – kwota ta nie pojawiła się w krajowych dochodzeniach księgowych. Postępowania pozostają w toku, a przedstawione dotychczas ustalenia mają charakter zarzutów i są przedmiotem dalszej weryfikacji.

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Sprawa wywołała reakcję rynku metali szlachetnych również dlatego, że Valcambi należy do najbardziej rozpoznawalnych rafinerii złota na świecie i posiada akredytację London Bullion Market Association (LBMA) – organizacji wyznaczającej najważniejsze standardy jakości, pochodzenia i odpowiedzialnego pozyskiwania metali szlachetnych na globalnym rynku. Produkowane przez Valcambi sztabki są szeroko dostępne na rynkach międzynarodowych, w tym także w Polsce.

Mennica Polska wycofuje czasowo produkty Valcambi z oferty

W odpowiedzi na wszczęcie przez LBMA procedury Independent Review Process Mennica Polska, będąca wiodącym producentem i dystrybutorem produktów menniczych, podjęła decyzję o czasowym wycofaniu produktów Valcambi ze swojej oferty.

– W trosce o dobro i bezpieczeństwo naszych klientów, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od LBMA o wszczęciu procedury Independent Review Process (IRP) wobec Valcambi podjęliśmy decyzję o czasowym wycofaniu produktów tej rafinerii z naszej oferty. Liczymy na szybkie wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i zakończenie postępowania, co pozwoli na wznowienie współpracy z Valcambi w przyszłości – powiedziała Marta Bassani-Prusik, dyrektor Produktów Inwestycyjnych i Wartości Dewizowych w Mennicy Polskiej.

Valcambi odpiera zarzuty

– Jako niezależny organ nadzorujący branżę metali szlachetnych, LBMA ma na celu promowanie standardów i dobrych praktyk handlowych wśród banków, handlowców i rafinerii działających w globalnym sektorze metali szlachetnych – głosi oświadczenie LBMA. Poinformowano, że w stosunku do Valcambi SA uruchomiono Proces Przeglądu Incydentów (IRP) w celu weryfikacji informacji wynikających z bieżących doniesień medialnych.

Proces ten obejmuje konsultacje z szeregiem interesariuszy. LBMA nadal koncentruje się na przejrzystym i rygorystycznym podejściu i będzie informować o dalszych aktualizacjach w odpowiednim czasie.

– Valcambi SA pozostaje Rafinerią Dobrej Dostawy – napisano. LBMA będzie nadal konstruktywnie współpracować z Valcambi i odpowiednimi interesariuszami, aby zapewnić, że wszystkie kwestie są analizowane zgodnie z Zasadami Dobrej Dostawy LBMA.

Oświadczenie opublikowało również Valcambi. – Indyjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEBI) wydała nakaz tymczasowy dotyczący spółki Rajesh Exports Ltd. (REL) i jej prezesa. Valcambi nie jest zaangażowana w postępowanie przed SEBI i nie jest przedmiotem żadnego dochodzenia, kontroli ani wniosku ze strony władz indyjskich. Valcambi działa niezależnie, zgodnie z regulacjami szwajcarskimi i obowiązującymi wymogami regulacyjnymi, w tym standardami odpowiedzialnego pozyskiwania LBMA oraz innymi uznanymi na arenie międzynarodowej ramami zgodności – napisano.

Jak podkreśla firma, Valcambi podlega regularnym audytom zewnętrznym, w tym niezależnym audytom przeprowadzanym przez akredytowanych dostawców usług audytorskich, a także audytom i przeglądom nadzorczym przeprowadzanym przez odpowiednie organy szwajcarskie. – Na podstawie obecnie dostępnych informacji Valcambi nie przewiduje żadnego wpływu na swoją działalność, zarządzanie i ramy zgodności.