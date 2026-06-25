W ramach transakcji Grupa Unimot przejęła projekt farmy wiatrowej obejmujący dziewięć turbin o mocy 3,8 MW każda, wraz z kompletnym zapleczem niezbędnym do jego realizacji, w tym decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami, prawami, dokumentacją projektową oraz kluczowymi kontraktami umożliwiającymi budowę i uruchomienie inwestycji.
Termin zakończenia inwestycji jest planowany na pierwsze półrocze 2028 r.
Spółka podała, że transakcja stanowi pierwszy krok w realizacji strategicznego modelu Independent Power Producer (IPP), zakładającego długoterminowe posiadanie i operowanie własnymi aktywami wytwórczymi energii odnawialnej.
Czytaj więcej
Grupa rozbudowuje działalność w odnawialnych źródłach energii, stawiając na rozwój usług, sprzedaży i projektów inwestycyjnych. Mimo wymagającego o...
Unimot Renewables jest nowo powołaną spółką grupy Unimot, odpowiedzialną za pozyskiwanie, budowę oraz długoterminowe zarządzanie portfelem aktywów odnawialnych w Polsce. Działając w modelu IPP, spółka ma rozwijać własne aktywa w obszarze energetyki wiatrowej onshore, fotowoltaiki oraz magazynów energii.
„Gostynin to pierwszy projekt w portfelu Unimot Renewables i ważny krok w budowie naszej platformy IPP. Wybraliśmy go, bo spełnia nasze rygorystyczne kryteria wartości i ryzyka. Dzięki integracji z Unimot Energia i Gaz w zakresie kontraktacji energii, jesteśmy w stanie optymalnie monetyzować produkcję z tego aktywa” –powiedział cytowany w komunikacie Paweł Nowodziński, prezes Unimot Renewables.
„Jako Unimot Renewables nie chcemy być wyłącznie deweloperem projektów. Naszą strategią jest długoterminowe zarządzanie aktywami oraz integracja wytwarzania i sprzedaży energii z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT, takich jak DUB i VPP” –dodał.
Łączna cena nabycia udziałów w Wind T11, czyli spółki celowej realizującej projekt farmy wiatrowej, wynosi 51 mln zł.
„Emitent informuje, że szacowane łączne nakłady inwestycyjne związane z projektem realizowanym przez Wind T11 wyniosą do 302 mln zł, natomiast łączna wartość pożyczek udzielonych i przewidzianych do udzielenia przez Emitenta na rzecz Unimot Renewables w związku z nabyciem Wind T11 oraz realizacją projektu wyniesie do 135 mln zł” –wskazano w komunikacie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas