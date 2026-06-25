W ramach transakcji Grupa Unimot przejęła projekt farmy wiatrowej obejmujący dziewięć turbin o mocy 3,8 MW każda, wraz z kompletnym zapleczem niezbędnym do jego realizacji, w tym decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami, prawami, dokumentacją projektową oraz kluczowymi kontraktami umożliwiającymi budowę i uruchomienie inwestycji.

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Termin zakończenia inwestycji jest planowany na pierwsze półrocze 2028 r.

Spółka podała, że transakcja stanowi pierwszy krok w realizacji strategicznego modelu Independent Power Producer (IPP), zakładającego długoterminowe posiadanie i operowanie własnymi aktywami wytwórczymi energii odnawialnej.

Farma wiatrowa Gostynin pierwszym krokiem nowej spółki Unimot Renewables

Unimot Renewables jest nowo powołaną spółką grupy Unimot, odpowiedzialną za pozyskiwanie, budowę oraz długoterminowe zarządzanie portfelem aktywów odnawialnych w Polsce. Działając w modelu IPP, spółka ma rozwijać własne aktywa w obszarze energetyki wiatrowej onshore, fotowoltaiki oraz magazynów energii.

„Gostynin to pierwszy projekt w portfelu Unimot Renewables i ważny krok w budowie naszej platformy IPP. Wybraliśmy go, bo spełnia nasze rygorystyczne kryteria wartości i ryzyka. Dzięki integracji z Unimot Energia i Gaz w zakresie kontraktacji energii, jesteśmy w stanie optymalnie monetyzować produkcję z tego aktywa” –powiedział cytowany w komunikacie Paweł Nowodziński, prezes Unimot Renewables.

„Jako Unimot Renewables nie chcemy być wyłącznie deweloperem projektów. Naszą strategią jest długoterminowe zarządzanie aktywami oraz integracja wytwarzania i sprzedaży energii z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT, takich jak DUB i VPP” –dodał.

Łączna cena nabycia udziałów w Wind T11, czyli spółki celowej realizującej projekt farmy wiatrowej, wynosi 51 mln zł.

„Emitent informuje, że szacowane łączne nakłady inwestycyjne związane z projektem realizowanym przez Wind T11 wyniosą do 302 mln zł, natomiast łączna wartość pożyczek udzielonych i przewidzianych do udzielenia przez Emitenta na rzecz Unimot Renewables w związku z nabyciem Wind T11 oraz realizacją projektu wyniesie do 135 mln zł” –wskazano w komunikacie.