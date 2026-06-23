Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 23.06.2026

NBP opublikuje dane o podaży pieniądza w maju; ostatnie notowanie akcji KGHM, Banku Handlowego i Echo z prawem do dywidendy; wypłata dywidendy przez SECO/WARWICK. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

