Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 23.06.2026
NBP opublikuje dane o podaży pieniądza w maju; ostatnie notowanie akcji KGHM, Banku Handlowego i Echo z prawem do dywidendy; wypłata dywidendy przez SECO/WARWICK. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
Publikacja:
23.06.2026 03:52
23.06.2026 03:00
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Kraj
KGHM – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,50 zł dywidendy na papier; wypłata 9 lipca
BANK HANDLOWY – ostatnie notowanie akcji z prawem do 9,80 zł dywidendy na papier; wypłata 30 czerwca
DOM DEVELOPMENT – ostatnie notowanie akcji z prawem do 14 zł dywidendy na papier; wypłata 2 lipca
ECHO – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,20 zł dywidendy na papier; wypłata 29 czerwca
MURAPOL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,97 zł dywidendy na papier; wypłata 1 lipca
ODLEWNIE POLSKIE – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 0,45 zł dywidendy na akcję
PASSUS – ostatnie notowanie akcji z prawem do 2,50 zł dywidendy na papier; wypłata 2 lipca
SONEL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,70 zł dywidendy na papier; wypłata 24 lipca
SECO/WARWICK – wypłata 1,20 zł dywidendy na akcję
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 3,40 zł dywidendy na akcję
UNIBEP – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,40 zł dywidendy na akcję
KOMPAP – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłata 0,70 zł dywidendy na akcję
VINDEXUS – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,50 zł dywidendy na akcję
CD PROJEKT – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
BIOTON – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
PEKABEX – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
SKARBIEC HOLDING – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
BBI DEVELOPMENT – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
KCI – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
BIOCELTIX – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
DATAWALK – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
PEPEES – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
EUROTEL – ostatni dzień przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 31,50 zł na zaproszenie spółki
KBJ – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
ORGANIC – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
GENXONE – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
MR HAMBURGER – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
NOOBZ FROM POLAND – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
PROGUNS GROUP – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
SYNERGA.FUND – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
UNIVERSE – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
NBP – podaż pieniądza w maju