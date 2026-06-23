Kraj

  • KGHM – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,50 zł dywidendy na papier; wypłata 9 lipca
  • BANK HANDLOWY – ostatnie notowanie akcji z prawem do 9,80 zł dywidendy na papier; wypłata 30 czerwca
  • DOM DEVELOPMENT – ostatnie notowanie akcji z prawem do 14 zł dywidendy na papier; wypłata 2 lipca
  • ECHO – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,20 zł dywidendy na papier; wypłata 29 czerwca
  • MURAPOL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,97 zł dywidendy na papier; wypłata 1 lipca
  • ODLEWNIE POLSKIE – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 0,45 zł dywidendy na akcję
  • PASSUS – ostatnie notowanie akcji z prawem do 2,50 zł dywidendy na papier; wypłata 2 lipca
  • SONEL – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,70 zł dywidendy na papier; wypłata 24 lipca
  • SECO/WARWICK – wypłata 1,20 zł dywidendy na akcję
  • GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 3,40 zł dywidendy na akcję
  • UNIBEP – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,40 zł dywidendy na akcję
  • KOMPAP – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłata 0,70 zł dywidendy na akcję
  • VINDEXUS – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 0,50 zł dywidendy na akcję
  • CD PROJEKT – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • BIOTON – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • PEKABEX – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • SKARBIEC HOLDING – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • BBI DEVELOPMENT – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • KCI – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • BIOCELTIX – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • DATAWALK – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • PEPEES – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • EUROTEL – ostatni dzień przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 31,50 zł na zaproszenie spółki
  • KBJ – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • ORGANIC – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
  • GENXONE – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • MR HAMBURGER – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • NOOBZ FROM POLAND – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • PROGUNS GROUP – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • SYNERGA.FUND – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • UNIVERSE – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
  • NBP – podaż pieniądza w maju