Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 10.06.2026

Dane gospodarcze z USA i Chin; ostatnie notowanie akcji Ropczyc, Shoper i Vercom z prawem do dywidendy; dywidenda od Budimeksu; walne zgromadzenie m. in. Enel-Medu ws. przeznaczenia zysku za 2025 r. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie

