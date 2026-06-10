Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 10.06.2026
Dane gospodarcze z USA i Chin; ostatnie notowanie akcji Ropczyc, Shoper i Vercom z prawem do dywidendy; dywidenda od Budimeksu; walne zgromadzenie m. in. Enel-Medu ws. przeznaczenia zysku za 2025 r. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie
Aktualizacja:
Publikacja:
10.06.2026 20:52
10.06.2026 03:00
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Kraj
VERCOM – ostatnie notowanie akcji z prawem do 2,73 zł dywidendy na papier; wypłata 16 czerwca
SHOPER – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,60 zł dywidendy na papier; wypłata 16 czerwca
ROPCZYCE – ostatnie notowanie akcji z prawem do 1,10 zł dywidendy na papier; wypłata 25 czerwca
BUDIMEX – wypłata 32,42 zł dywidendy na akcję
BENEFIT SYSTEMS – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 100 zł dywidendy na akcję
DEKPOL – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 3,74 zł dywidendy na akcję
PASSUS – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd chce wypłacić 2,50 zł dywidendy na akcję
EUROCASH – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
ENEL-MED – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
YARRL – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
ZUE – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
RELPOL – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
PURE BIOLOGICS – NWZA w sprawie emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej
FREEMIND – wypłata 0,50 zł dywidendy na akcję
DG-NET – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę 0,02 zł dywidendy na akcję
GEOTRANS – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
TECNOVATICA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
WODKAN – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
FOTO VOLT EKO ENERGIA – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
VOOLT – WZA w sprawie wyników za 2025 rok
EKOPARK – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok
Świat
USA – inflacja konsumencka w maju
Chiny – inflacja konsumencka w maju, inflacja producencka w maju
Japonia – inflacja producencka w maju