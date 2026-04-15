Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 15.04.2026
Debiut SYN2BIO na GPW, wyniki finansowe za ubiegły rok m. in. PGE, dane o inflacji; Beżowa Księga Fedu w USA. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.
Aktualizacja:
15.04.2026 13:15
Publikacja:
15.04.2026 03:00
Kraj
SYN2BIO – debiut na giełdzie
AUTO PARTNER – wyniki za 2025 rok
COMP – wyniki za 2025 rok
CREOTECH INSTRUMENTS – wyniki za 2025 rok
KOGENERACJA – wyniki za 2025 rok
SANTANDER BANK POLSKA – WZA w sprawie podziału zysku za 2025 rok; zarząd rekomenduje wypłatę 49,98 zł dywidendy na akcję
PUŁAWY – NWZA w sprawie przyjęcia polityki równowagi płci
POLIMEX-MOSTOSTAL – wprowadzenie do obrotu giełdowego 1 500 000 akcji serii S
GAMIVO – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok; zarząd proponuje wypłatę dywidendy lub skup akcji własnych
MM CONFERENCES – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok
NOOBZ FROM POLAND – pierwsze notowanie na NewConnect 48 500 akcji serii I i 193 500 serii J
GUS – obroty handlu zagranicznego styczeń – luty
MIN. FIN. – przetarg obligacji o wartości nominalnej 6–12 mld zł
Świat
USA – ceny importu i eksportu w marcu, indeks rynku nieruchomości NAHB, napływ kapitału w lutym, Beżowa Księga Fedu
Japonia – zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia w lutym
Strefa euro – produkcja przemysłowa w lutym
Francja – inflacja producencka w marcu