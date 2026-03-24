Debatę „IPO, delistingi, private markets. Dokąd uciekają polskie spółki?” prowadził Przemysław Tychmanowicz („Parkiet”, pierwszy z lewej). Wzięli w niej udział: Artur Iwański (Ipopema Securities), Paweł Borys (MCI), Mirosław Kachniewski (SEG), Michał Kobza (GPW), Bartosz Margol (PwC), Marek Warzecha (Ponar Wadowice). Fot. Cezary Piwowarski
Diagnozę postawił Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. – Siedzi tutaj siedmiu facetów, wydają się całkiem inteligentni, i tak myślą: podnieśliśmy cenę, obniżyliśmy jakość i produkt przestał się sprzedawać. Co poszło nie tak? – ironizował. Jego zdaniem kluczowy stał się koszt przejrzystości informacyjnej, czyli różnicy między prowadzeniem biznesu przy otwartej kurtynie a poza giełdą. – Ta różnica w ostatnich latach wzrosła dramatycznie – stwierdził Mirosław Kachniewski.
Jakość, którą spółka za tę cenę kiedyś dostawała dzięki giełdzie, to przede wszystkim dostęp do kapitału. Dziś tego argumentu już nie ma. – Jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat cały rynek pozyskiwał poniżej miliarda euro średnio na rok, to widać, że spółki, nawet te giełdowe, wolą pójść do banku, bo jest łatwiej, szybciej i taniej – mówił Kachniewski.
Michał Kobza z zarządu GPW przyznał, że ekosystem ukształtowany przez ostatnie 20 lat „działa, ale nie działa dobrze”. Wskazał kilka warstw problemu: niedojrzałość spółek myślących o giełdzie jako opcji finansowania, strukturę bazy inwestorów oraz niedostatecznie rozwinięty krajowy kapitał instytucjonalny.
– W Polsce sprzedają się IPO, jeśli są powyżej 100 mln euro – tam zaangażowana jest zagranica. Poniżej tej kwoty jesteśmy zdani na kapitał krajowy: kilkanaście OFE, kilkanaście TFI i detal, najczęściej 5 proc. oferty – tłumaczył Kobza. – Musimy dużo zrobić, żeby ten kapitał krajowy wzmocnić; żeby średnie i małe spółki miały ofertę finansowania, czyli to, od czego jest giełda – mówił. Wskazał jednak, że są sygnały napawające optymizmem, w tym unikatową sytuację, która powstała w wyniku kryzysów na świecie.
– W (indeksie – red.) MSCI Emerging Markets (…) jesteśmy de facto jedynym inwestowalnym rynkiem w Europie. Dodatkowo Bliski Wschód jest nieinwestowalny i te pieniądze będą szukały ujścia. Musimy przygotować nasz ekosystem. I jak już to zaskoczy, to naprawdę jestem optymistą – mówił.
Artur Iwański, Head of Syndicate i dyrektor zarządzający rynków kapitałowych w Ipopema Securities, zwrócił uwagę na zmianę, która jego zdaniem jest niedoceniana w debacie o finansowaniu. – Kapitału jest bardzo dużo, zwłaszcza polskiego. Jest taki paradygmat, że wszyscy liczą na kapitał zagraniczny, a od około roku tego kapitału w Polsce jest na tyle dużo, że pozyskiwanie w SPO (secondary public offering, czyli oferta przeprowadzana przez spółkę już obecną na giełdzie – red.) czy sprzedaż w ABB (accelerated book building – przyspieszona budowa księgi popytu – red.) są naprawdę przyjemne – mówił. Wspomniał przy tym o pojawieniu się family office jako nowej jakości na polskim rynku. – W ciągu ostatnich miesięcy pozyskaliśmy prawie 600 mln nowego kapitału na rozwój dla wielu różnych spółek z różnych branż, od hutnictwa, przez gaming, po biotech. I to zaczyna działać – zapewniał.
Iwański zapowiedział też, że w perspektywie najbliższych 12 miesięcy powinniśmy zobaczyć 5-10 debiutów na głównym parkiecie. – Wiele spółek się pojawiło, teraz musieliśmy chwilę poczekać. Ta hossa jest relatywnie młoda, spółki czekały na lepsze wyceny. A od momentu decyzji potrzeba 8-12 miesięcy do debiutu – zaznaczył.
Paweł Borys, partner zarządzający w MCI Capital, przyznał, że sam proces wychodzenia małych firm z giełdy jest do pewnego stopnia zdrowy, bo GPW przez lata przyjmowała zbyt wiele zbyt małych emitentów, których płynność szybko „wysychała”.
Wskazał jednak na strukturalne słabości po stronie popytu instytucjonalnego. – Fundusze akcji, pomimo hossy, nie dostały napływów (pieniędzy z rynku – red) w ostatnich dwóch latach. Fundusze emerytalne mają przed sobą w kolejnych latach bardzo duże odpływy, bo duże kohorty klientów OFE będą przechodziły na emeryturę. To jest gigantyczne zagrożenie dla warszawskiej giełdy – ostrzegał Paweł Borys.
Bartosz Margol z PwC wniósł do dyskusji perspektywę doradcy, który od lat towarzyszy spółkom w procesie wejścia na giełdę. – Od 5-6 lat nie widziałem tylu spółek, które są zainteresowane i przygotowują się do debiutu giełdowego. Jest naprawdę duży ruch – powiedział.
Jednocześnie zwrócił uwagę na strukturalny problem: większość nadchodzących IPO to transakcje motywowane np. sukcesją albo chęcią jednorazowego pozyskania kapitału. – Brakuje nam kultury rynku kapitałowego, która powoduje, że debiuty, które realizujemy, mają cele bardziej długoterminowe niż czysto transakcyjne (…) I takich IPO będzie pewnie multum. Pytanie, co dalej? Czy nam się to opłaca? – zastanawiał się partner PwC. Ocenił, że dopóki rynek nie stworzy warunków, w których wszyscy uczestnicy – zarządy, inwestorzy, spółki – mają przewidywalny i zbilansowany zwrot ze swojego zaangażowania, delistingi po kilku latach od debiutu będą „bardzo realnym scenariuszem”.
Margol kwestionował też konieczność raportowania kwartalnego i wskazał to, co jego zdaniem mogłoby wydatnie skrócić drogę do debiutu: wcześniejsze audytowanie sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami giełdowymi. – Spółki, które chcą dziś skorzystać z okna transakcyjnego, często czekają 10 miesięcy lub rok, bo muszą najpierw przygotować sprawozdania. Gdyby to było zrobione wcześniej, proces mógłby się skrócić o kilka miesięcy – zaznaczył.
Temat ten poruszył też Artur Iwański. – Gdyby tempo procesu – prospekt, audytorzy – dało się skrócić, spółki mogłyby naprawdę wykorzystywać okna transakcyjne. Decyzja zapada teraz, a debiut jest za rok. A nikt nie wie, co będzie za rok – zwrócił uwagę.
Marek Warzecha, prezes Ponaru Wadowice, przedstawił perspektywę firmy, która właśnie rozważa decyzję o własnym debiucie giełdowym. – Mamy dwie opcje strategiczne: jedną z nich jest IPO, drugą – w ramach dual tracku – sprzedaż pakietu mniejszościowego inwestorowi branżowemu. I pewnie obydwie będziemy do samego końca realizować – powiedział Marek Warzecha.
Zalety IPO? – To są kwestie sukcesji, płynności, danie możliwości wyjścia akcjonariuszom mniejszościowym – wymieniał Warzecha. Wady? – Za dużo przeregulowania – stwierdził, wyjaśniając, że „wcale nie służy ono zwiększeniu bezpieczeństwa małych inwestorów”. Jako dowód wskazał, że w czasie kilkunastu lat pracy z giełdowymi spółkami w roli restrukturyzatora regularnie trafiał na przypadki nadużyć, a sprawcy latami nie ponosili konsekwencji. – W USA 96 proc. procesów związanych z giełdą kończy się skazaniem. A my mamy dżentelmena, który ukradł 2,5 mln zł, przyznał się, a polski sąd przez 10 lat go nie potrafi skazać – mówił Marek Warzecha. I przypomniał, że sam rok wcześniej zdjął z giełdy jedną ze swoich spółek – Ferrum.
Marek Warzecha wskazał też konkretne przejawy tego, co nazwał „wypaczeniami”. – Prowadzę od kilku dni rozmowy z prawnikami, którzy mówią: musi pan powołać komórkę ESG, musi być zachowany parytet: jedna trzecia kobiet w zarządzie i w radach nadzorczych. Jestem miłośnikiem UE, co nie znaczy, że każdy kretyński pomysł, jaki tam się pojawia, mamy wdrażać – podsumował, oceniając, że wspomniana przez Bartosza Margola kwestia raportowania kwartalnego to tylko „wierzchołek góry lodowej”.
W kwestii tego, czy w bieżącym roku na GPW będzie więcej debiutów czy delistingów, uczestnicy dyskusji byli niemal jednomyślni. Pesymizm w tej sprawie zadeklarował tylko Mirosław Kachniewski.
