Faktycznie z tak ogromną zmiennością na rynku złota nie mieliśmy już bardzo dawno do czynienia. Złoto osiągnęło szczyt 5600 dol. na przełomie stycznia i lutego, potem była lekka korekta, ale po agresji na Iran wybiło znowu do ponad 5400 dol.. Jeżeli ktoś traktował złoto do tej pory jako bezpieczną przystań, widzi napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie i widzi drastyczny skok awersji do ryzyka, to intuicyjnie mogłoby się wydawać, że to jest absolutnie najlepsze z możliwych tło dla rynku złota. A jak widzimy, dzieje się dokładnie odwrotnie. Tu zadziałać mogła zasada „kupuj plotki, sprzedaj fakty”, którą znamy także z rynku giełdowego, gdy inwestorzy kupują jakieś aktywa, surowiec czy akcje spółki pod konkretne wydarzenie, nawet geopolityczne.
Pamiętajmy, jak bardzo złoto drożało na przestrzeni całego ostatniego roku czy właściwie już nawet dwóch ostatnich lat. Tych fundamentalnych czynników wzrostowych dla złota jest bardzo dużo, w tym też ta premia wojenna. Można zakładać, że skoro to ryzyko się zmaterializuje, pod które pozycjonowali się kupujący, to część z tych osób zechce te swoje zyski na złocie realizować. I nie jest to nic nowego, te same obrazy oglądaliśmy choćby w 2008 r. podczas kryzysu finansowego – złoto kilka lat przed tym kryzysem mocno rosło wraz z rynkami akcji, a po kryzysie straciło od szczytu 34 proc. Podobnie w 2020 r., gdy pojawiły się pierwsze lockdowny i świat był zszokowany ich konsekwencjami, pojawił się szybki spadek złota, nawet o 15 proc. Dobrze by było też rozdzielić złoto fizyczne od złota papierowego, na które jednak patrzy większość rynku inwestycyjnego. Tu chodzi o kontrakty terminowe na złoto, które mają postać lewarowaną, i gdy pojawia się jakiś globalny kryzys, poszukiwanie płynności i globalne lewarowanie rynku, to w ramach ucieczki do dolara sprzedaje się wszystko, co jest płynne i złoto nie jest tutaj wyjątkiem.
Podłożem obecnego kryzysu jest zamknięcie cieśniny Ormuz. Ten fakt wywindował już w pierwszym momencie ataku na Iran ceny ropy i nadal nie wiemy, jak ta sytuacja się rozwinie, czy ten szczyt cen ropy w rejonie 120 dol., to już jest wszystko, czy droga ropa będzie nam jeszcze towarzyszyła dłużej i na jeszcze wyższych poziomach. Droga ropa to globalna presja inflacyjna, a globalna presja inflacyjna odsuwa perspektywę szybszych obniżek stóp procentowych, co zresztą już widzieliśmy po ostatnich decyzjach chociażby Fedu. W związku z tym właśnie takie aktywa, jak metale szlachetne, również tracą na takim zaostrzeniu oczekiwań co do stóp procentowych. W 2022 r. zamrożono 300 mld dol. rezerw walutowych Rosji, a to przyspieszyło próby uniezależnienia się od dolara amerykańskiego w wielu krajach, także na Bliskim Wschodzie. Nadal jednak funkcjonujemy w systemie petrodolara, handel ropą jest rozliczany w dolarze, a więc każdy, kto chce kupić ropę, musi najpierw kupić dolara. A ponieważ dolar w ostatnich latach stawał się właśnie takim gorącym kartoflem i wiele rządów nie chciało utrzymywać dużych rezerw walutowych w dolarze, to nadwyżki były kierowane do złota. Dlatego dziś, gdy Cieśnina Ormuz jest zamknięta, a handel w tym regionie sparaliżowany, to siłą rzeczy te kraje arabskie również nie otrzymują żadnych dolarów za sprzedawaną ropę. Tworzy to ryzyko, że popyt z ich strony na złoto będzie malał. A gdyby te kraje miały większe problemy finansowe wskutek przeciągania się tego konfliktu, to mogą rozważyć upłynnianie swoich rezerw złota. Chociaż raczej w pierwszej kolejności będzie to coś jeszcze bardziej płynnego, jak rezerwy w dolarze i amerykańskich obligacjach.
Przy tak ogromnej zmienności, kiedy w zasadzie codziennie jesteśmy w stanie obserwować na złocie wahania rzędu kilkuset dolarów, to oczywiście, że możemy zejść poniżej granicy 4 tys. dol. Jeśli chodzi o ryzyko wiszące nad rynkiem złota, ale też srebra czy w ogóle metali, perspektywa utrzymania bardzo wysokich cen przez dłuższy czas powoduje ryzyko globalnego spowolnienia, a nawet recesji. To oczywiście rykoszetem uderza w surowce i metale przemysłowe, a więc i w srebro. Nie widzieliśmy jeszcze na rynku akcji poszukiwania płynności, Dow Jones od szczytu się cofnął o około 10 proc. więc na indeksach amerykańskich jest jeszcze sporo zapasu i pamiętajmy, że większość tego typu kryzysów zaczyna się zawsze powoli. Rynek najpierw tygodniami się powoli osuwa, przebija kolejne granice i w momencie, gdy panika narasta, spadek ewidentnie przyspiesza i oglądamy później 5-7 proc. spadki indeksów w Stanach w ciągu jednego dnia. Gdyby taka panika nam się rozkręciła na rynku akcji, to złoto ze srebrem nadal będzie podlegać właśnie upłynnianiu w poszukiwaniu płynności.
Moim zdaniem jesteśmy już blisko dołka, biorąc pod uwagę, że złoto cofnęło się 1500 dol. od szczytu. Gdy dochodziliśmy do szczytu, wszyscy się prześcigali w prognozach, wiele redakcji cytowało kolejne prognozy J.P. Morgan czy Goldman Sachs na 6-8 tys. dol. Wtedy uważałem, że z tym hurraoptymizmem należy być ostrożnym. Teraz mam wrażenie, że jest coraz więcej strachu i paniki, dokładnie w takim otoczeniu tworzą się dołki. Natomiast warto przypomnieć, że jeśli rozpędzi nam się stagnacja, to gdy spojrzymy na stopy zwrotu z poszczególnych klas aktywów, wzorcem może być dekada lat 70., to wtedy metale szlachetne i aktywa twarde radziły sobie w takim środowisku najlepiej. Jeżeli z kolei spojrzymy na aktualną, relatywną wycenę aktywów twardych do aktywów finansowych, to jesteśmy w tej chwili na najniższym poziomie od ponad stu lat. Także zdecydowanie aktywa twarde i metale szlachetne mogą być beneficjentami całego tego otoczenia.
System rozliczania handlu ropą za dolara, w którym funkcjonujemy, został niejako wymuszony, opierał się na tym, że Amerykanie są gwarantem bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Obecnie Amerykanie prawdopodobnie nie osiągnęli swoich celów i to Iran dyktuje warunki, wszystko na razie na to wskazuje. W pierwszym tygodniu tego konfliktu mieliśmy komunikaty ze Stanów Zjednoczonych, że wygraliśmy, w drugim tygodniu, że wygrywamy, a w trzecim tygodniu była prośba o pomoc do NATO. Dlatego jeśli USA musiałyby stwierdzić, że przelicytowały i nie uda się Wenezuela 2.0, wycofują się, to w jakim świetle postawi to hegemonię Stanów Zjednoczonych i dolara jako waluty rezerwowej? Jednym z warunków Iranu do zawieszenia walk jest usunięcie baz amerykańskich z regionu. Więc jeżeli Amerykanie zostaliby na skutek tego konfliktu wypchnięci z tego regionu, to możemy spokojnie zakładać, że system petrodolara nam się zachwieje i wrócimy do powszechnego handlu ropą w różnych walutach, być może nawet w nowej walucie, nad którą od lat pracują państwa BRICS. To będzie potężne uderzenie właśnie w dolara i w jego udział w światowym handlu.
Złoto jest tzw. anty-dolarem, gdy traci dolar – zyskuje złoto. Uderzenie w dolara będzie miało poważne konsekwencje pro wzrostowe właśnie dla złota, pod które z czasem podczepi się srebro. Moim zdaniem ta grupa wszystkich ryzyk już się wylała na rynek. Na rynku pojawił się strach i obawy o to gdzie jest ten dołek. Ja nie wiem, czy te dzisiejsze poranne okolice 4 tys. dol. to będzie dołek, czy zobaczymy może ceny z trójką z przodu jeszcze w tym tygodniu. Może się tak zdarzyć. Natomiast wydaje mi się, że potencjał do dalszego spadku jest już mocno ograniczony, a długoterminowa perspektywa, czyli wszystkie te fundamentalne elementy, które stały za złotem, te napięcia geopolityczne, one się nigdzie nie odsuwają. Dlatego mamy tutaj na ryzyko jeszcze maksymalnie powiedzmy kilkaset dolarów spadku, natomiast docelowo to jest zdecydowanie kolejna długoterminowa fala wzrostowa, czyli nie tylko przebicie 5600, ale dołożenie kolejnego tysiąca czy dwóch tysięcy do tych wycen.
