100 tys. pkt to mało. 200 tys. pkt by się chciało. Tylko kiedy?

Czytaj więcej Inwestycje Wiceprezes OPTI TFI: WIG sięgnie 200 tys. pkt. Prognoza dla GPW W tej dekadzie, do 31 grudnia 2030 r., WIG może dojść do 200 tys. pkt. Hossa na GPW miałaby podstawy fundamentalne i makroekonomiczne, ale pamiętajmy o korektach, które mogą być znaczące – mówi Tomasz Bursa, doradca inwestycyjny, wiceprezes OPTI TFI.

Prezes GPW Tomasz Bardziłowski pytany o poziom 200 tys. pkt pozostaje optymistą.

– Od pierwszej sesji WIG wzrósł 100-krotnie. Dziś, żeby osiągnąć 200 tys. pkt, potrzebujemy już tylko podwojenia. Statystycznie patrząc, powinno się to stać w ciągu najbliższej dekady, ale liczę, że stanie się to dużo szybciej. Mamy mocną gospodarkę, wiele świetnych spółek zarówno tych już notowanych, jak i takich, które dopiero mogą pojawić się na GPW, oraz rosnące oszczędności Polaków. Potencjał jest ogromny, więc bierzmy się wspólnie do pracy, aby go wykorzystać – mówi „Parkietowi” szef warszawskiej giełdy. O kolejny „magiczny” poziom zapytaliśmy w poniedziałek w Parkiet TV także Tomasza Bursę, wiceprezesa Opti TFI, który w 2023 r., kiedy to WIG był na poziomie nieco ponad 60 tys., również w Parkiet TV mówił o tym, że WIG w ciągu dwóch–trzech lat ma szansę osiągnąć 100 tys. Kiedy jego zdaniem możliwe jest zdobycie 200 tys. pkt?

– Gdybyśmy podeszli od strony klasycznego kosztu kapitału, to powiedziałbym, że do 2031 r. jesteśmy w stanie osiągnąć 200 tys. pkt. To scenariusz bazowy, fundamentalny, akademicki. Od 2000 r. czterokrotnie mieliśmy taką sytuację, gdzie rynek w skali roku korygował wzrosty o ponad 10 proc. i to było po ruchach sięgających kilkudziesięciu procent. Raz w historii nie zatrzymaliśmy się po tak silnym ruchu. To było w 2006 r., kiedy rynek po 100-proc. wzroście się nie zatrzymał. Oczywiście osiągnięcie 200 tys. wcześniej nie jest niemożliwym scenariuszem. Moglibyśmy kolejne 100 tys. pkt osiągnąć w ciągu trzech–czterech lat, gdybyśmy powtórzyli wspomniany przeze mnie scenariusz. Nie chciałbym jednak, żeby to się tak szybko wydarzyło, bo wtedy skończyło się to zapaścią na lata. Chodzi za mną prognoza mówiąca o tym, że WIG osiągnie poziom 200 tys. pkt w tej dekadzie, czyli do 31 grudnia 2030 r. Ma to jednak najbardziej podstawy fundamentalne i makroekonomiczne, ale pamiętajmy też o korektach – podkreślał Tomasz Bursa.