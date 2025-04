Wiceprezes OPTI TFI: WIG sięgnie 200 tys. pkt. Prognoza dla GPW

Prezydentura Trumpa trwa 100 dni. Jest wielki chaos przez rozpętane wojny handlowe. Jakie są długoterminowe argumenty za wzrostem polskiego rynku akcji?

Mamy dwie kwestie, realną i wycenową. Stopy procentowe, choć będą spadać, to nie spadną tak mocno, jak w poprzedniej dekadzie. Koszt kapitału dla rynku akcyjnego w Polsce wyniesie pewnie łącznie między 10 a 11 proc. W długim terminie WIG zwracał koszt kapitału, więc warto być długoterminowym inwestorem. Jest też jeszcze miejsce na zmniejszenie premii za ryzyko inwestowania w polskie akcje. Gdyby rynek był bardziej optymistyczny, ona jest w stanie zejść do 5 proc., może nawet trochę niżej. W samym tym aspekcie mamy kilkanaście procent wzrostu.

A czynniki makroekonomiczne?

Europa stoi przed historycznym momentem, który zdarza się raz na kilkadziesiąt lat. Pytanie, jak go wykorzysta. Odejście inwestorów z rynku amerykańskiego może być bardzo pozytywnym czynnikiem dla rynku europejskiego, z którym nasza gospodarka jest bardziej związana. Zwiększenie zaangażowania inwestorów globalnych na rynku europejskim spowoduje, że zauważą też rynek polski, bo jesteśmy dużą gospodarką.

Najgorsze w regulowaniu rynków kapitałowych mamy za sobą. Jeżeli rynki kapitałowe mają mieć większą rolę w finansowaniu dużych potrzeb gospodarek europejskich, to deregulacja musi się odbyć. To też może być czynnik, który bardzo pomoże także warszawskiej giełdzie. W perspektywie 2030 r. rynek polski czy rynki europejskie mogą zachowywać się lepiej niż rynek amerykański. Chociaż ja bym tej Ameryki nie przekreślał. Prezydentura Trumpa się skończy. Ten rynek też ma postawy do wzrostu. Ale w krótkim terminie to Make Europe Great Again będzie na nas pozytywnie oddziaływać.

W Polsce wzrost gospodarczy wraca do ponad 3 proc., powinny spadać stopy procentowe, jest KPO, inwestorzy zagraniczni mają nas na radarach.

Korekty na WIG-u będą raczej płytkie, takie do 20 proc. Nie przerodzą się w bessę?

Korekta się przyda. Po szczycie w maju 2024 r., kiedy WIG zbliżył się do 90 tys. pkt, było potem zejście do 80 tys. pkt. Była też silna korekta teraz w końcówce marca i początku kwietnia w reakcji na cła Trumpa. Ale się wybroniliśmy. Dwa razy w ostatnich miesiącach nasza giełda wybroniła się w wielkim stylu, czyli rynek jest silny, jest popyt.

Widzę potencjał na wzrost w tym roku. WIG może podejść nawet pod 110 tys. pkt w 2025 r. i zakończyć cały rok wzrostem rzędu ok. 35 proc., tak jak w 2023 r. Po takiej zwyżce mogłaby się zdarzyć korekta o 15–20 proc. Wtedy z tych ok. 110 tys. pkt wrócimy do 90 tys.