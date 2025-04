Złoto może być nawet dwa razy droższe

Mocniejsze ruchy w trakcie największej zawieruchy notowało srebro. Czy i ono po tych turbulencjach wróci na ścieżkę wzrostową?

Jest to realny scenariusz, ale też trzeba pamiętać, że srebro ma trochę inną charakterystykę. Złoto to przede wszystkim jubilerstwo, popyt inwestycyjny czy też popyt ze strony banków centralnych, a w przypadku srebra jest większe uzależnienie od przemysłu, a teraz jak wiadomo perspektywy przemysłu nie są zbyt dobre. Dodatkowo mamy odejście od tego, by inwestować w zieloną energię, a popyt na srebro z tego sektora jest bardzo duży. Jeśli natomiast założymy umiarkowaną stabilizację na rynkach i to, że Fed i EBC będą obniżać stopy procentowe, to jest to dobry prognostyk dla srebra. Patrząc na bardzo długi termin, uważam zresztą, że srebro jest bardzo niedowartościowane. Stosunek cen złota i srebra wzrósł już prawie do poziomu 100. Historycznie jest to bardzo wysoka wartość. Raczej należałoby oczekiwać zejścia do poziomu 70–80 w perspektywie średnioterminowej. Jeśli jednak w krótkim terminie szukamy możliwości ochrony kapitału, to jednak trzeba założyć, że złoto będzie radzić sobie lepiej niż srebro.

Szukając z kolei największych przegranych zamieszania związanego z cłami, chyba należy swoją uwagę skierować na rynek ropy naftowej?

Faktycznie ceny ropy naftowej bardzo mocno spadły. Zobaczyliśmy poziomy najniższe od 2021 r. W tym przypadku mieliśmy kumulację kilku czynników. Oprócz tego, co działo się na rynku, trzeba jeszcze zwrócić uwagę na „timing” organizacji OPEC. Po wielu miesiącach odkładania momentu przywracania produkcji do wyższego poziomu, w maju mamy już mieć faktycznie większą produkcję sięgającą 411 tys. na dzień. Podaż więc wyraźnie wzrośnie. Jest to więc dodatkowy czynnik, obok potencjalnego ograniczenia popytu, który uderza w ropę naftową. Jest też dużo niepewności związanej z Chinami, które są pierwszym importerem i drugim konsumentem ropy naftowej na świecie. Kiedy więc pojawiają się perspektywy ograniczenia handlu z Chinami, to może to doprowadzić do sytuacji, w której w tym roku popyt na ropę nie wzrośnie, a nawet spadnie.

Czy więc patrząc na fundamenty, to obecna cena, czyli nieco ponad 60 USD za baryłkę ropy WTI, jest uzasadniona?

Moim zdaniem tak, ale nie można wykluczyć, że cena ta nie będzie jeszcze niższa. Jeśli faktycznie będziemy mieli spadek popytu, a OPEC+ będzie przywracał wielkość produkcji, a dodatkowo będzie realizował się scenariusz recesji, to zakres ceny 40–50 USD za baryłkę wydaje się być jak najbardziej realny. Zakładając jednak, że dojdzie do porozumień handlowych USA z innymi krajami, w tym również z Chinami, to wtedy poziom 60 USD jest poziomem równoważącym rynek. Myślę jednak, że w takim scenariuszu poziom docelowy można zakładać nawet w okolicach 70 USD w tym roku.