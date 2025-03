Przejdźmy do Europy. Niemiecki DAX bije rekordy. Widzieliśmy bardzo duże wzrosty kursów firm zbrojeniowych po ogłoszeniu przez UE wydatków na wojsko, na wzmocnienie bezpieczeństwa. Co może się wydarzyć na niemieckim rynku?

DAX: wycena zysków z 2027 r. Foto: Noble Securities

Póki co rynek nie widzi wyraźniej poprawy wyników spółek, czyli można powiedzieć, że te wzrosty są na kredyt czy w oczekiwaniu na poprawę wyników. Widać tendencję na poprawę. Kołem zamachowym może być przemysł zbrojeniowy, przy czym rynek też zakłada dalsze obniżki stóp procentowych EBC. To byłoby monetarnym wsparciem do poprawy wyników spółek. Jedna z hipotez zakłada, że w środowisku podwyższonej inflacji inwestorzy uciekają do akcji czy też złota jako ochrony przed utratą wartości. Czy też bardziej do spółek value, co też pokazują wzrosty m.in. banków europejskich, chociaż dalej jesteśmy daleko od szczytów z 2007 r. Spółki zbrojeniowe mogłyby zyskać na wzroście wydatków na zbrojenia. Od lat 90. Europa miała tak zwany okres premii za pokój. Zmniejszała wydatki na zbrojenia i przeznaczała je na inne obszary. Teraz jest plan, żeby to relatywnie dynamicznie nadrobić. Zwiększenie wydatków na obronność przez państwa europejskie jest z korzyścią także dla naszej części Europy czy też Ukrainy. Być może to jest argumentem za umocnieniem euro czy też spadkiem premii za ryzyko. Przy czym opieramy się na razie na deklaracjach.

Nasz indeks WIG-banki niedawno miał rekord. W tym tygodniu jednego dnia spada o 5 proc., drugiego rośnie o 5 proc. Jak byś odczytywał bardzo dużą zmienność na bankach, którą widzimy w ostatnich dniach?

WIG-Banki: niskie mnożniki i płaskie wyniki do 2027 r. Foto: Noble Securities

Wykres oczekiwanych wyników finansowych sektora bankowego w kolejnych latach jest płaski. Obserwujemy niską wartość kredytów do depozytów, często jest poniżej 70 proc., czyli banki są nadpłynne. Mogłyby istotnie zwiększyć akcję kredytową i dalej by były dobrze skapitalizowane, ale nie ma popytu na kredyt. Polskie banki są wyceniane przy wskaźniku cena do zysku na ten rok na poziomie około 8. Cały czas są to atrakcyjne, niskie mnożniki, a stopy dywidendy sięgają 7–8 proc. Te duże zmiany kursów to efekt napływów od inwestorów zagranicznych, bo w fundamentach wiele się nie zmienia.