Michał Krajczewski, BM BNP Paribas: Wyceny na GPW są atrakcyjne, ale to za mało. WIG20 wejdzie w trend boczny

obligacje USA10Y BM BNP Paribas

Na nasz rynek spory wpływ ma to, co dzieje się na rynku amerykańskim. Pojawiają się prognozy banków, że rentowności obligacji dziesięcioletnich rządu USA mogą dojść do 5 proc. Jakie macie nastawienie do obligacji?

Widzimy wyraźny trend wzrostowy rentowności długoterminowych obligacji skarbowych. Jeżeli pułap 4,7 proc. na dziesięciolatkach amerykańskich będzie wybity, to zwiększa się prawdopodobieństwo dotarcia do poprzedniego szczytu na psychologicznym poziomie 5 proc. Preferujemy krótkie terminy zapadalności lub obligacje zmiennokuponowe. Rynek coraz bardziej obawia się nowych polityk Donalda Trumpa i ich wpływu na deficyt budżetowy. Są obawy, że planowana obniżka podatków będzie przyczyniać się do zwiększania deficytu i nie uzupełnią tego planowane nowe źródła przychodów.

Prognozy stóp procentowych BM BNP Paribas

Zmieniliście podejście do ruchów Fedu w sprawie stóp procentowych?

Zmieniliśmy. W prognozach na 2025 r. nasi ekonomiści mówią, że obniżek stóp już nie będzie. Fed dostarczył większą od oczekiwań obniżkę we wrześniu. Po kolejnych dwóch obniżkach w listopadzie i grudniu spodziewamy się, że przez kolejny rok Fed stóp nie zmieni. Z uwagi na czynnik fiskalny oraz obawy o wpływ taryf na inflację. Ponadto gospodarka amerykańska radzi sobie dobrze (m.in. rynek pracy), więc nie ma potrzeby obniżek stóp. Natomiast spodziewamy się dalszych obniżek stóp procentowych przez EBC, bo koniunktura w strefie euro jest wyraźnie gorsza, czynników ryzyka więcej. Gospodarka Chin słabo sobie radzi, a to wpływa na Europę. Wydaje nam się, że EBC w pierwszym półroczu zejdzie z główną stopą z 3 do 2 proc., w celu wsparcia koniunktury gospodarczej. W Polsce spodziewaliśmy się wcześniej pierwszej obniżki stóp w marcu. Teraz najwcześniej obniżki pewnie będą w listopadzie.

Kurs EUR/USD BM BNP Paribas

Dolar będzie dalej mocny? Kurs EUR/USD dojdzie do poziomu 1?

Tak, możemy dojść do tej jedności. Wspomniane czynniki temu sprzyjają. Jeżeli EBC będzie kontynuował cykl obniżek stóp, a Fed nie, to będzie to wsparciem dla dolara. Jest też różnica w koniunkturze między tymi dwoma obszarami gospodarczymi i będzie się utrzymywała na korzyść USA. Ryzykiem jest polityka Donalda Trumpa. Rynek spodziewa się nałożenia taryf, co historycznie było korzystne dla dolara. Coraz więcej inwestorów kupuje dolara, spodziewając się dalszego umocnienia. W 2017 r. też obserwowaliśmy początkowo umocnienie dolara, ale potem się osłabił, bo implementacja taryf i polityki Trumpa nie była tak szybka. Inwestorzy mieli długie pozycje w dolarze i to się odwracało. Zobaczymy, czy będzie podobnie. Jak dojdziemy do skrajnych poziomów, to może być mocne odwrócenie, jeśli czynniki się nie zrealizują. W krótkim terminie większość argumentów jest za umocnieniem dolara.