Sobiesław Kozłowski, Noble Securities: Rośnie ryzyko korekty na Wall Street

Złoty traci. Ważny będzie opór 4,10. Dlaczego?

Nietrwałe było wybicie poniżej 3,89, dolar się umacnia. Umocnienie dolara to presja na euro i złotego. 4,10–4,12 to lokalne szczyty, a zazwyczaj ich pokonanie to szansa na wejście na wyższy poziom.

RPP nie tnie stóp. Ale to i tak nie pomaga złotemu.

Z ostatniej projekcji wynika, że inflacja u nas będzie wyższa, a wzrost gospodarczy niższy. Kulą u nogi jest kondycja gospodarki niemieckiej. Najprawdopodobniej RPP wróci do obniżek stóp procentowych i to byłaby szansa, jeśli chodzi o sentyment dla polskich akcji. Rynek od dłuższego czasu spodziewa się, że powrót do obniżek stóp będzie w II kwartale 2025 r. Od sierpnia, czyli od rosnących szans na wygraną Trumpa, złoty się osłabia.

Dopóki dolar jest tak mocny i kapitał płynie na rynek amerykański, to złoty nie ma szans?

Jest bardzo duża siła przyciągania amerykańskiego rynku akcji. Wyjście powyżej 105,8–106, jeśli chodzi o indeks dolara, to czynnik ryzyka dla złotego. Wtedy kurs USD/PLN po przekroczeniu 4,12 może sięgnąć 4,28 albo nawet 4,40–4,50. To nie stanie się jutro, tylko będzie rozłożone w czasie. Na ten moment mamy trend słabości złotego. Jakąś szansą jest druga transza środków z KPO, która wydatkowana będzie w przyszłym roku. Teraz nie jest to brane pod uwagę. Być może kwestia Ukrainy też wpływa na zachowanie naszego rynku i waluty.

Rentowności dziesięcioletnich polskich obligacji oraz spread między polskimi obligacjami a niemieckimi też rosły.

To pokazuje awersję do ryzyka, jak rynek podchodzi do polskich obligacji. Przez długi czas spread do bunda wynosił 2,9–3,1 pkt proc. Ostatnio mieliśmy duży skok, do 3,6 pkt proc. Pojawia się nerwowość i niepewność. Część inwestorów podchodzi z dystansem do krajów rozwijających się. Zagranica ma relatywnie mało polskiego długu.