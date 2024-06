Mariusz Jagodziński, Mount TFI: Po korekcie WIG ma szansę na rekord

Hossie sprzyjały banki, których akcje w ostatnich tygodniach zaliczyły wyraźne spadki. Czy wróci pozytywne nastawianie do banków?

Korekta wycen banków zaczęła się sporo wcześniej niż całego rynku, już w kwietniu. Mimo to rynek zdołał wspiąć się jeszcze na nowe rekordy. Bankom absolutnie należała się korekta, bo w ciągu roku urosły razem o 100 proc. W dołku bessy banki były skrajnie niedowartościowane. Dziś polskie banki wciąż są w cenie, ale już bez wyraźnego dyskonta do europejskich odpowiedników. Korekta może więc zachęcić do powrotu popytu. O wyniki banków jestem spokojny, bo I kwartał to potwierdza. Banki pewnie będą jednak zyskiwać teraz podobnie jak cały szeroki rynek. Jeśli rynek z dzisiejszych poziomów zyska jeszcze 8–10 proc., to wyznaczy nowy rekord i zakończy rok na mocnym plusie. Stopy procentowe w Polsce zostaną obniżone prawdopodobnie w przyszłym roku i oby tak było, bo będzie to oznaczać, że poradziliśmy sobie z inflacją, która w II półroczu będzie podwyższona. Jednocześnie mamy wysoką dynamikę wzrostu płac realnych. Dajmy bankom trochę czasu na pokazanie, że wciąż są w stanie generować wysokie marże. W dwóch kolejnych latach dynamika już nie będzie tak wysoka, jak w latach poprzednich, być może nawet będzie płaska rok do roku, ale to też nie będzie powodem do przeceny. Ale banki nie będą też już lokomotywą wzrostu indeksów.

Rynek nie spodziewa się cięcia stóp na czerwcowym posiedzeniu Fedu. Kiedy może się zacząć cykl obniżek?

Cały rynek oczywiście wyczekuje pierwszej obniżki stóp w USA. Jak na razie na taki krok z największych banków centralnych zdecydował się EBC. Już jesienią zeszłego roku rozpoczęło się wycenianie pierwszej obniżki stóp w USA. Wróżono, że dojdzie do tego na początku tego roku, a to windowało indeksy akcji. De facto już od pół roku na próżno wyczekujemy obniżki stóp, a rynek w USA wciąż idzie w górę. Okazuje się, że cała gospodarka jest bardzo silna, a dziś słowo „recesja” już prawie nie pada. Przy tak mocnym rynku pracy Fed nie jest zmuszony do obniżania stóp. Do tego wygląda na to, że Fed nie chce powtórzyć sytuacji z lat 70., gdy inflacja wymykała się spod kontroli, a stopy raz były obniżane, żeby zaraz znów rosnąć. Fed pewnie chętnie przetrzyma rynek dłużej, może nawet do końca tego roku. Pytanie, czy brak obniżki przeszkodzi rynkowi akcji w zwyżkach, bo jak na razie – nie. Kluczowe będzie to, czy amerykańskie spółki będą poprawiać wyniki z kwartału na kwartał, a jak na razie na to się zanosi. S&P 500 wspina się na nowe rekordy. Rynek w USA nie jest już tak tani, jak np. w Polsce, ale też nie widać powodów do zmian trendu na bessę. Fed ma sporo przestrzeni do obniżek stóp, gdyby na rynkach zrobiło się gorąco. Wciąż jednak spodziewam się jastrzębiego podejścia Fedu, bo grunt pod takie stanowisko dają dane makro.

W Europie jesteśmy świeżo po wyborach i widzieliśmy reakcję na ich wyniki...

We Francji ruch na rynku był spory. Ogółem sądzę, że będzie to chwilowe zawahanie inwestorów. W istocie zmiana polityczna, która nastąpiła, jest manifestacją Europejczyków, którzy nie popierają dwóch rzeczy. Jedna to kryzys migracyjny, który z punktu widzenia ekonomii nas mało interesuje. Druga to Zielony Ład, który de facto obniża konkurencyjność europejskich firm. Wyniki wyborów mogą spowolnić ten proces, co dla europejskiego makro będzie korzystne. Przypomnijmy, że niegdyś straszono nas Donaldem Trumpem, ale od strony gospodarczej ta prezydentura nie okazała się zła.