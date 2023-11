Rusza ForFin 2023. Z „Parkietem”

Redaktor naczelny „Parkietu”, Andrzej Stec poprowadzi jedną z głównych debat piątkowych (godz. 14) pt.: „Co wybrać w 2024 r.? Eksperci o trendach, szansach i zagrożeniach”. Panelistami będą dobrze znani naszym czytelnikom eksperci: Sobiesław Kozłowski (Noble Securities), Przemysław Kwiecień (XTB), Marek Rogalski (DM BOŚ) i Łukasz Wójcik (BM Pekao).

- Porozmawiamy o największych niespodziankach mijającego roku, ale przede wszystkim, co włożyć do naszego inwestycyjnego koszyka, tj. na które akcje, surowce, czy waluty postawić w przyszłym roku. Plus poszukamy następnych czarnych łabędzi – zapowiada Andrzej Stec.

Bezpłatna rejestracja na stronie: https://www.forumfinansow.pl/