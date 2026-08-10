Lubawa, dostarczająca różnego rodzaju sprzęt dla służb mundurowych, negatywnie zaskoczyła rynek, odnotowując znaczący spadek przychodów i zysków. W odpowiedzi w trakcie poniedziałkowej sesji inwestorzy pozbywali się jej akcji, co przełożyło się nawet na ponad 9 proc. spadku kursu, czemu towarzyszył dużo wyższy niż zwykle obrót.

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Według wstępnych szacunków w pierwszym półroczu 2026 roku firma zanotowała 4,3 mln zł jednostkowego zysku netto, wobec 28,9 mln zł zysku rok wcześniej, co oznacza spadek o 85,1 proc. względem analogicznego półrocza poprzedniego roku. Szacunkowy zysk netto ze sprzedaży skurczył się rok do roku o 89 proc., do 3,6 mln zł. Skonsolidowane szacunkowe jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 62,2 mln zł i były o 59 proc. niższe niż rok wcześniej.

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Zarząd Lubawy wyjaśnił w komunikacie, że w okresie porównywalnym, tj. w pierwszym półroczu 2025 r., które było rekordowe w całej historii spółki, wystąpiła nietypowa sezonowość osiąganych przychodów, skutkiem czego w pierwszej części roku zrealizowano istotną część dostaw. – Zestawiając aktualne szacunki z wynikami osiągniętymi w pierwszym półroczu 2024 r. można zaobserwować wzrost przychodów o 11 mln zł, tj. 21,5 proc. oraz wzrost zysku netto o ok. 0,1 mln zł wobec poziomów odnotowanych dwa lata temu. Szacunkowe wyniki są też wyższe od osiągniętych za analogiczne okresy w latach wcześniejszych. Zarząd emitenta wskazuje ponadto, że ze względu na specyfikę branży, wyniki spółki najlepiej interpretować w dłuższej perspektywie, co najmniej rocznej – podano w komunikacie.

Mimo poniedziałkowej przeceny Lubawy od początku bieżącego roku zyskała blisko 40 proc., a stopa zwrotu za ostatnie dwa lata wynosi prawie 200 proc. W ostatnich miesiącach inwestorzy jednak chętniej realizowali zyski, co nieco skorygowało wypracowane wcześniej zwyżki. Kapitalizacja Lubawy wynosi aktualnie ok. 1,65 mld zł, choć w szczytowym momencie 2026 roku (w czerwcu) przekraczała nawet 2 mld zł.