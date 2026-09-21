Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale Nederlanden ma 24,065 mln akcji VRG po transakcji sprzedaży z połowy miesiąca – wynika z komunikatu spółki, w którym przekazuje ona zawiadomienie funduszu. Pakiet ten odpowiada 10,26 proc. kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu krakowskiej grupy prowadzącej sieci sklepów z odzieżą i biżuterią.

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OFE zmniejsza zaangażowanie. Zabrakło informacji?

Warto zauważyć, że jest on dużo mniejszy – o około 8,6 mln akcji – niż pula 32,75 mln walorów wskazana na stronie relacji inwestorskich VRG, gdzie spółka pokazała iloma akcjami OFE dysponowało na jej walnym zgromadzeniu w czerwcu tego roku. Taką samą pulę VRG ujawniło w sprawozdaniu półrocznym w drugiej połowie sierpnia.

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Dysproporcji tej najnowszy komunikat nie wyjaśnia. W tabeli zgłoszonej do Komisji Nadzoru Finansowego OFE pisze, że za sprawą zdarzenia z 14 września zmniejszyło liczbę głosów „na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki poniżej 2 proc., w stosunku do uprzedniego zawiadomienia”. Obliczyć można, że sprzedało 12,4 tys. akcji, bo podaje, że bezpośrednio przed transakcją dysponowało 24,078 mln walorów. Kiedy było to poprzednie zawiadomienie nie sprecyzowano i nie widać go w tegorocznych komunikatach VRG, w tym w raportach okresowych, czyli sprawozdaniach finansowych.

Tajemnicze wyniki skupu akcji własnych

Tego, co się działo z papierami VRG w portfelu OFE wcześniej można się tylko domyślać. Jak już sygnalizowaliśmy OFE najprawdopodobniej sprzedało te walory, odpowiadając na zaproszenie do sprzedaży ogłoszone przez spółkę, jako jeden z nielicznych, a być może jedyny inwestor.

VRG skupiło 8,44 mln akcji po 5,5 zł za sztukę, wydając na ten cel w sumie 46,4 mln zł. Transakcje rozliczono 31 sierpnia. Spółka podała także, że inwestorzy chcieli jej sprzedać w sumie nieco ponad 32,75 mln akcji, a zapisy te zredukowano o 74,23 proc. Obecnie (według poniedziałkowego zamknięcia notowań) papier kosztuje na GPW 5,28 zł.

W związku ze zbieżnością puli zgłoszonej w odpowiedzi na zaproszenie i pakietem NN z raportów VRG spytaliśmy zarząd, ilu inwestorów odpowiedziało. Nie uzyskaliśmy wtedy odpowiedzi (spółka nie ma obowiązku nam odpowiadać).

Porozumienie składające się z podmiotów związanych z Janem Kolańskim, założycielem Colian Holding dysponowało przed skupem akcji własnych 42,81 proc. kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

VRG, którego prezesem jest Mateusz Kolański, posiada obecnie pulę akcji własnych stanowiącą 3,6 proc. kapitału, ale zgodnie z przepisami nie może głosować na walnym zgromadzeniu. Papiery te mają trafić docelowo do menedżerów grupy.