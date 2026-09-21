Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ
Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach zapowiadała się relatywnie pro-wzrostowo. Udany handel w Azji, wsparty poprawą sentymentu wokół sektora półprzewodników wskazał kierunek na początek obrotu w Europie. Dodatkowo poniedziałek przyniósł ponad 3% spadki cen ropy naftowej, co ograniczyło obawy inflacyjne oraz wsparło nastroje na bardziej ryzykownych aktywach (Bitcoin ze wzrostem ponad 6%, a MSCI EM 2,2%). Rynek liczy, bazując na sygnałach z USA i regionu, iż jesteśmy blisko kolejnej próby deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. W popołudniowej fazie obrotu nastroje podtrzymane zostały udanym startem handlu na Wall Street.
Lokalnie brak było znaczącej reakcji zarówno GPW, FX jak i rynku długu na piątkową decyzę Moody's o obniżeniu ratingu Polski do A3 (z A2). W zakresie spółek warto wspomnieć o ponad 8% wzroście notowań mBanku oraz 6% podbiciu akcji Millennium. Indeks WIG-Banki osiągnął dziś nowe ATH. Na drugiej stronie tabeli widniały dziś walory m.in. Spyrosoft'u, który ostatecznie stracił 19,7%. Spółka przed sesją opublikowała wyniki finansowe. Ponad 13% przeceną zakończyły handel akcje Neuci po tym jak UOKiK podał informacje o nałożeniu kary wysokości 500,9 mln. Spółka nie zgadza się z zarzutami i zapowiada odwołanie.
Z rynkowego punktu widzenia WIG20, wsparty m.in. zwyżką PKO BP, ustanowi dziś nowe maksima trendu wzrostowego, a YTD wynosi ponad 32%. Po wybiciu okolic 4172 pkt, zakres ten stanowić będzie najbliższe wsparcie.
Konrad Ryczko Analityk
Makler Papierów Wartościowych
Wydział Analiz Rynkowych Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
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