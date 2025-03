Latem – tak termin finalizacji przejęcia konkurencyjnego About You podtrzymał dziś zarząd Zalando, największej europejskiej firmy e-commerce zajmującej się internetowym handlem odzieżą, obuwiem i innymi akcesoriami modowymi.

Kupują About You, ale to może nie być koniec przejęć

David Schroeder, odpowiedzialny za finanse Zalando, na nasze pytanie czy to ostatnie przejęcie w wykonaniu niemieckiej grupy nie wyklucza kolejnych zakupów, ale mają być one „selektywne”, co w języku korporacji oznacza zwykle nie drogie, dobrze przemyślane i raczej nie gigantyczne.

– Koncentrujemy się na wzroście organicznym i obecnie nie mamy w planach dużej akwizycji – powiedział David Schroeder.

To, oczywiście, jeśli nie liczyć jeszcze nie sfinalizowanego przejęcia About You, za ponad 1 mld euro. Zalando złożyło ofertę akcjonariuszom spółki i czeka obecnie na zgody antymonopolowe, by domknąć transakcję.

W efekcie plan na 2025 r. przedstawiony przez Davida Schroedera i Roberta Gentza w czwartek rano nie obejmuje jeszcze wpływu nabytku na wyniki grupy.