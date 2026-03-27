Inter Cars pochwalił się wynikami. Akcje drożeją

Rynek docenił zauważalną poprawę wyników Inter Carsu. W pierwszej fazie piątkowego handlu akcje spółki zwyżkowały o ponad 2 proc., czemu towarzyszył wysoki obrót.

Reklama Reklama

Według wstępnych i niepełnych szacunków w IV kwartale 2025 r. Inter Cars zanotował ok. 220 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza wzrost o 30 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 16 proc., osiągając 369 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 5,7 mld zł i były o 10 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Biorąc po uwagę cały 2025 r., szacowany zysk netto grupy wyniósł około 800 mln zł, a przychody przekroczyły 21,2 mld zł, co oznacza poprawę o odpowiednio 11 proc. i prawie 9 proc. względem poprzedniego roku. Na koniec grudnia 2025 r. wskaźnik dług netto do EBITDA wyniósł ok. 2,22 i był wyższy o ok. 2 proc. od wartości tego wskaźnika na koniec 2024 r.

W ocenie zarządu spółki najbardziej istotnymi czynnikami, które wpłynęły na zysk netto w całym 2025 r., były: presja na marże spowodowana umocnieniem waluty lokalnej wobec euro oraz presją rynkową występującą w niektórych krajach, a także wyższe koszty wynagrodzeń związane z koniecznością sprostania presji płacowej. Jednocześnie, zdaniem spółki, istotnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, była wyższa dynamika sprzedaży Inter Cars na tle branży.

Raport roczny za 2025 r., zawierający finalne jednostkowe i skonsolidowane wyniki Inter Cars opublikuje dopiero 28 kwietnia.