InPost uniezależnia się od Allegro

Dzięki przejęciom Yodel w Wielkiej Brytanii i Sending w Hiszpanii oraz organicznemu wzrostowi, w 2025 roku spółka zwiększyła przychody r/r o 34 proc. do 14,7 mld zł obsługując 1,4 mld przesyłek (wzrost r/r o 25 proc., gdy rynki rosły w tempie 1-9 proc.). Udział rynkowy InPost poprawił się o 2 pp. do ok. 13 proc., oblicza spółka.
Skorygowane EBITDA wyniosło 4,1 mld zł (poprawiło się o 12 proc.) zaś wydatki inwestycyjne sięgnęły 1,8 mld zł i były o 31 proc. większe niż rok wcześniej. Niemal 70% tych wydatków przeznaczono na rozbudowę europejskiej sieci automatów paczkowych, a pozostałe środki zainwestowano w projekty związane z IT oraz rozwój technologii opartej na sztucznej inteligencji.
Poprawiły się wyniki w Wielkiej Brytanii, w czwartym kwartale 2025 roku w Wielkiej Brytanii odnotowano imponujące zwiększenie liczby przesyłek o 240 proc., co przełożyło się na ponad 130 proc. wzrostu przychodów. – Już o 7.30 rano wszyscy kurierzy wyjechali z przesyłkami i sortownia jest pusta, gdy przed naszym wejściem do Ydel 10 proc. przesyłek zostawało na kolejny dzień – zaznacza założyciel i CEO InPost Group Rafał Brzoska.
W strefie euro przychody w czwartym kwartale wzrosły o 21,6 proc., natomiast w Polsce o 12,1 proc., osiągając ponad 2 mld zł przychodu. Polska wygenerowała 1,6 mld zł dodatnich wolnych przepływów pieniężnych w 2025 roku, co stanowiło 46 proc. skorygowanej EBITDA osiągniętej w Polsce. Na rynkach międzynarodowych wolne przepływy pieniężne były ujemne, wyniosły –1,4 mld zł, co jest wynikiem kosztów związanych z integracją przejętych przez Grupę InPost podmiotów oraz zwiększonymi wydatkami na rozbudowę sieci. W rezultacie, Grupa osiągnęła FCF na poziomie 84,1 mln zł, co stanowi niższy wynik niż w poprzednim roku, głównie z powodu zwiększonych inwestycji.
Grupa zaznacza, że wskaźnik zadłużenia netto osiągnął poziom 2,2x, utrzymując się na stabilnym poziomie mimo strategicznych przejęć oraz znaczących inwestycji w rozwój sieci i operacji logistycznych.
Grupa InPost oczekuje ponad 20-procentowego wzrostu liczby przesyłek w I kwartale br., w Polsce przewidywany jest umiarkowany jednocyfrowy wzrost. Na rynkach międzynarodowych Grupa prognozuje wzrost potoków InPost, wynoszący około 70 proc. W całym 2026 roku wzrosty powinny sięgnąć nawet wysokich kilkunastu procent.
Skorygowana EBITDA Grupy utrzyma się na stabilnym poziomie. W Polsce marże powinny pozostać wysokim poziomie, choć niższym niż w 2025 roku - w okolicach średnich 40-kilku procent. W Eurozone Grupa oczekuje lekkiej poprawy rentowności, ponieważ wyższa marża z dostaw out-of-home będzie częściowo kompensowana rozwojem oferty door-to-door. W Wielkiej Brytanii i Irlandii spodziewa się wyraźnego odbicia, z poprawą marży skorygowanej EBITDA do poziomu kilku procent.
Brzoska sygnalizuje, że w tym roku nastąpi poważny wzrost liczby przesyłek międzynarodowych. – W najbliższych miesiącach przedstawimy kolejne produkty międzynarodowe. Już dziś z Wielkiej Brytanii i Francji nadajemy duże potoki do USA, a umowa z FedEx otworzy 140 rynków dla nas – wskazuje Brzoska.
Spółka ma 94,5 tys. punktów doręczeń, z czego 65 proc. są to automaty paczkowe. W 2025 roku InPost zainstalował 14 200 maszyn, zwiększając ich liczbę o 30 proc. do 61 196 sztuk, z których 28 165 znajduje się w Polsce. – Intensywnie rozwijamy naszą sieć maszyn Paczkomat, zmieniając sposób, w jaki konsumenci podchodzą do dostaw – podkreśla Brzoska. – Maszyny Paczkomat szybko zdobywają popularność jako preferowany wybór dostawy – przekonuje. W Wielkiej Brytanii średnio na rynku 40 proc. konsumentów otrzymuje przesyłki za pośrednictwem automatów paczkowych, ale wśród użytkowników InPost ten odsetek wynosi 60 proc.
Na tamtejszym rynku odnotowano 7,5 mln pobrań aplikacji InPost (w Polsce 16 mln przy populacji blisko 38 mln, gdy brytyjska sięga 70 mln).
Jak wskazuje prezes Last Mile Experts Marek Różycki paczkomaty są źródłem dobrych wyników grupy. Z danych InPost wynika, że 94 proc. klientów otrzymuje przesyłki za pośrednictwem paczkomatów, zaś 89 proc. wysyła za ich pośrednictwem.
InPost planuje znacząco przyspieszyć rozwój sieci poprzez dodanie ponad 20 tys. automatów paczkowych na wszystkich rynkach w 2026 roku.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas