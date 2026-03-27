Była to spora operacja, aczkolwiek nie pierwsza dla nas. Jesteśmy touroperatorem rozwożącym klientów do ponad stu krajów na świecie. Już w tym roku ewakuowaliśmy turystów z Wenezueli. Jeśli chodzi o wybuch konfliktu w Iranie, to w rejonie Zatoki Perskiej przebywało 1 270 naszych klientów. Praktycznie w ciągu tygodnia wszystkich ewakuowaliśmy i bezpiecznie przywieźliśmy do kraju. Ale to nie byli tylko klienci przebywający bezpośrednio w krajach Zatoki. Sprowadziliśmy też osoby z krajów dalekiej Azji czy Australii, które miały wracać przez Dubaj.
Policzyliśmy te koszty ostrożnościowo. W I kw. zamkną się na pewno w tej kwocie, zarówno jeśli chodzi o koszty ewakuacji (5 mln zł), jak i te utracone marże (3 mln zł). Jak będzie w kolejnym kwartale, zobaczymy. To zależy, jak długo potrwa konflikt. W kwietniu są też wyjazdy, które powinny lecieć przez Dubaj. Część z nich udaje nam się zamienić na alternatywne loty, chociażby bezpośrednio do Japonii. Jeżeli jakiejś części imprez nie uda się zrealizować, to będzie ta utracona marża, ale to będą już zdecydowanie niższe koszty.
Mamy trzech partnerów lotniczych. Enter Air jest największym, ale też współpracujemy z LOT-em i czeskimi liniami Smartwings. Rozliczamy się za godzinę lotu i za cenę paliwa, bieżącą bądź z jakimś przesunięciem. Cena paliwa jest istotnym komponentem kosztu czarterowania samolotów. Już od ładnych paru lat stosujemy hedging, tzn. dosyć dużą część naszych potrzeb, jeżeli chodzi o paliwo i jego cenę, zabezpieczamy. Przed wybuchem konfliktu ceny paliwa lotniczego były korzystne i zabezpieczyliśmy się tak dosyć mocno i na relatywnie długi okres. Jeśli chodzi o ten sezon letni i ten rok, to jesteśmy tutaj spokojni. Jeżeli te wysokie ceny paliwa miałyby się utrzymać dłużej, to wtedy będą miały wpływ na wyniki. Ale mówimy tu o przyszłym roku?
Zabezpieczamy zawsze cenę paliwa i kurs waluty. Parę tygodni temu dolar stał nisko, zabezpieczyliśmy się bardziej niż nawet tak standardowo w ostatnich miesiącach.
Ta przedsprzedaż wygląda dobrze, porównanie rok do roku. W pierwszych dniach po ataku na Iran, był chwilowy spadek sprzedaży, ale ona szybko wróciła do poziomów takich, które powinny być w tym momencie sezonu. W całym marcu ta dynamika nie spadła. Jesteśmy wyprzedani zdecydowanie lepiej niż w zeszłym roku. I w połączeniu z tym, że wiemy, po ile kupimy nasz produkt w rozumieniu paliwa, walut, kontraktów na hotele i linie lotnicze, jesteśmy dosyć spokojni, jeżeli chodzi o wyniki w tym roku. Czy da się nadrobić te 8 mln zł ekstra kosztów z I kwartału? Wydaje mi się, że tak. Turystyka jest branżą dynamiczną. W 2024 r. grupa zaraportowała 280 mln zł zysku netto. Wyniki za 2025 r. przekażemy pod koniec kwietnia. 2025 r. nie był rekordowy, ale był niemalże rekordowy. Mam nadzieję, że ten rok będzie podobny. Ten sezon letni, na razie wszystko na to wskazuje, będzie bardzo dobry, zarówno jeżeli chodzi o poziom sprzedaży, przychody, ale też jeżeli chodzi o marżę.
Jeżeli chodzi o kolejność zainteresowania Polaków, to nic się nie zmienia. Od lat numerem jeden pozostaje Turcja, numerem drugim Grecja i dalej Włochy, Egipt. W przypadku Rainbow, Grecja jest większa niż Turcja. Na razie nie widzimy spadku zainteresowania Turcją. Pewnie będzie jakaś część klientów, którzy w tym roku ze względu na większe poczucie bezpieczeństwa, będą woleli pojechać do Hiszpanii na Wyspy Kanaryjskie niż do Turcji.
Czytaj więcej
W ocenie analityków obawy rynku związane z negatywnym wpływem konfliktu na Bliskim Wschodzie są przesadzone.
Mamy pewne ramy prawne, w których możemy poruszać się, jeśli chodzi o anulację wyjazdów, jeśli jest taka konieczność. Wynikają one z kontraktów z liniami lotniczymi, ale też z ustawy o turystyce. Jordania i ZEA to destynacje całoroczne, latamy tam zarówno zimą, jak i latem. Wyloty pod koniec kwietnia do Jordanii, jeśli chodzi o samolot, są już sprzedane w 60 proc. Monitorujemy sytuację.
W mojej ocenie, jeżeli nic się nie zmieni w stosunku do obecnej sytuacji, to ten sezon letni nie będzie tzw. sezonem lastowym, czyli takim, kiedy jest nadpodaż oferty na rynku i w związku z tym w ostatniej chwili touroperatorzy część tej oferty muszą sprzedać w cenach z ujemną marżą, poniżej kosztów. Na razie nie ma sygnałów, że będą duże obniżki cen tuż przed wyjazdem. Oczywiście zawsze zdarzają się jakieś pojedyncze miejsca, które sprzedaje się w ostatniej chwili. Najniższe ceny są w przedsprzedaży. Szczególnie w takich okresach, kiedy ta podaż nie jest za duża na rynku, a tak jest w tym roku.
Szukamy obiektów w Grecji. Mamy apetyt na kilka. Spółka zarabia, ma pieniądze na inwestycje. To nie sztuka kupić byle hotel za duże pieniądze. Sztuka to kupić coś rozsądnego w dobrej cenie. Przykładem jest hotel na Kos, który kupiliśmy rok temu. Mam nadzieję, że w tym roku kupimy co najmniej jeszcze jeden hotel. Rozpoczęliśmy rozbudowę jednego z naszych obiektów na Rodos, dodamy kilkadziesiąt pokoi. Dużo się dzieje. W naszych hotelach w Grecji klienci Rainbow stanowią 40 proc.
Kupiliśmy biuro, które ma dobrą markę, jest od 30 lat na rynku, dobry zespół, ale działało zdecydowanie poniżej potencjału, jeżeli chodzi o sprzedaż, o przychody. Inwestujemy w rozbudowę oferty i sieci sprzedaży. W tym roku latem poleci z tym biurem o 45 proc. więcej klientów niż rok wcześniej. To jest dużo szybszy wzrost niż rynku rumuńskiego, który rośnie o parę procent. Plan jest taki, żeby rosnąć o 30-40 proc. jeszcze przez kilka lat. Paralela może obecnie liczyć na sto tysięcy klientów. Chcielibyśmy, żeby w ciągu 5 lat było 250-300 tys.
Zdecydowanie tak. Nasza polityka dywidendowa to dzielenie się co najmniej połową wypracowanego zysku z akcjonariuszami. Połowę zatrzymujemy na wzrost, na inwestycje. Najpierw zaprezentujemy wyniki roczne, a później rekomendację dotyczącą dywidendy. Mieliśmy bardzo dobry 2025 r., akcjonariusze nie będą zawiedzeni.
Jesteśmy tak mocno wizerunkowo kojarzeni z podróżami, turystyką, że ten spadek notowań po wybuchu wojny większy niż indeksu nie dziwi. Moim zdaniem inwestorzy trochę przeszacowują wpływ tej sytuacji na nasz biznes. Dla nas Bliski Wschód to jest około 2,4 proc. sprzedaży.
Zdecydowanie to nie jest mały Covid. Widać to po wynikach sprzedaży, po marżach. Pod względem biznesowym jestem spokojny, jesteśmy dobrze zabezpieczeni. Na razie wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie dla nas bardzo dobry. Myślę, że kurs akcji w którymś momencie też to odzwierciedli.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas