Grupa MCI sprzedaje Answear.com

Grupa MCI sprzedała prawie wszystkie akcje krakowskiej spółki e-commerce Answear.com, w którą zainwestowała po raz pierwszy w 2013 r. Za pakiet odpowiadający prawie 20 proc. wszystkich akcji firmy sprzedającej obuwie i odzież zainkasowała nieco ponad 95 mln zł. Całkowicie może wyjść z inwestycji za dziewięć miesięcy.

Jedna piąta spółki w ABB

Do niecałych 5 proc. spadło zaangażowanie Grupy MCI w akcjonariacie spółki e-commerce Answear.com. To efekt transakcji, którą inwestycyjna grupa założona przez Tomasza Czechowicza uzgodniła z wtorku na środę. Operacja nie była zaskoczeniem. MCI w kwietniu pokazała zaktualizowany plan sprzedaży spółek z portfela. Sprecyzowało m.in., że akcje Answear.com sprzeda, korzystając z formuły ABB (ang. accelerated book building) w tym lub przyszłym roku. To się właśnie stało.

W zorganizowanym przez podmioty z grupy Pekao procesie Grupa MCI znalazła nabywców na nieco ponad 3,66 mln akcji Answear.com. Pakiet ten odpowiada 19,32 proc. wszystkich akcji handlowej firmy kontrolowanej przez braci Bajołków. Jak podano, pula została zwiększona za sprawą dużego zainteresowania kupujących. Istotna była jak zwykle cena.

W wypadku ABB walory sprzedawane są zawsze z dyskontem wobec bieżącego kursu na giełdzie. Tym razem dyskonto to wyniosło blisko 12 proc. Cenę ustalono na 26 zł, podczas gdy na wtorkowym zamknięciu poprzedzającym start ABB za akcję Answear.com płacono 29,5 zł.