Co dalej z kursem Answear.com?

Nie wiemy kto kupił akcje Answear.com od MCI. Jeśli rozdrobnienie wśród inwestorów było duże, to ABB powinno zwiększyć płynność akcji Answear.com na warszawskiej giełdzie.

Zdaniem Dariusza Dadeja, analityka Noble Securities, w dłuższym terminie transakcja funduszu powinna pozytywnie przełożyć się na notowania. - Mamy praktycznie całkowite zdjęcie nawisu podażowego ze strony MCI, a dodatkowo stało się to przy większym od założeń popycie. No i 26 zł powinno teraz działać jako wsparcie dla kursu – tłumaczy analityk.

Wiele zależeć będzie tu od planów założycieli i potrzeb kapitałowych spółki. Kontrolny pakiet akcji krakowskiej firmy mają bracia Krzysztof i Arkadiusz Bajołek. Walory te – pakiet stanowiący 57,79 proc. kapitału i głosów posiadali poprzez fundusz Forum X FIZ. Niedawno rozpoczęli przenoszenie papierów do dwóch rodzinnych fundacji. Ma to być rozłożone w czasie. Do fundacji Krzysztofa Bajołka trafić ma 75 proc. puli, a do fundacji Arkadiusza Bajołka - 25 proc.