Akcje CCC tracą ponad 10 proc. po finalnych wynikach roku 2024/25

Audytor zarządził zmiany. Efekty hurtowych transakcji zasilą zyski później

- Przy czym wynika to z innego ujęcia sprzedaży hurtowej. Spółka wcześniej we wstępnych wynikach ujęła to w czwartym kwartale, natomiast teraz zdecydowała się ująć w przyszłych kwartałach. Domyślam, się, że jako że zaraportowane wyniki są istotnie niższe, to kurs spada – wyjaśnia Janusz Pięta.

Ujęcie nawet niskich kilkudziesięciu milionów złotych w poczet pierwszego kwartału mogłoby sprawić, że grupa nie zanotuje spadku, a wzrost przychodów rok do roku.

Janusz Pięta nie spodziewa się, aby w pierwszym kwartale zakończonym 30 kwietnia CCC rozpoznało znaczącą część przychodów ze sprzedaży hurtowej. Jak nam przekazał w związku z tym nie będzie korygować założeń dla spółki.