Duży popyt na akcje CCC w ofercie i na giełdzie

Po północy z wtorku na środę obuwniczo-odzieżowa grupa z Polkowic poinformowała, jakie są wyniki budowy księgi popytu na akcje serii N, które emituje, aby odkupić mniejszościowy pakiet udziałów internetowej firmy Modivo od wehikułów Rafała Brzoski i Zygmunta Solorza. Wyniki te sprawiły, że notowania walorów CCC poszły w środę w górę. Gdy powstawał ten tekst, papier kosztował ponad 218 zł, o 4,4 proc. więcej niż we wtorek w końcu sesji. To jeszcze zwiększa atrakcyjność emitowanych walorów. Zarząd CCC pod kierunkiem Dariusza Miłka podał bowiem, że cenę emisyjną nowej emisji ustalono na 190 zł za walor, a liczba akcji serii N, którą spółka zamierza zaoferować inwestorom, to niecałe 8,16 mln, czyli o około 1,8 mln (18 proc. procent) mniej niż wynosił górny limit (10 mln). Dokładniej, CCC zamierza przydzielić 8 157 894 akcji serii N.