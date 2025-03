W zakończonym niedawno miesiącu przychody ze sprzedaży Grupy Inter Cars wyniosły prawie 1,46 mld zł, co oznacza wzrost o zaledwie 2,6 proc. w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. To wyraźnie wolniejsze tempo niż to, które dystrybutor notował w poprzednich miesiącach.

Sprzedaż na krajowym rynku wyniosła 573,7 mln zł i była o tylko o blisko 2 proc. niższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Natomiast przychody spółek dystrybucyjnych operujących na kilkunastu zagranicznych rynkach w naszym regionie i krajach Europy Południowej zwiększyły się rok do roku o ponad 5 proc. do 743,7 mln zł.

Inter Cars rośnie dzięki rynkom zagranicznym

W okresie dwóch pierwszych tegorocznych miesięcy roku łączna sprzedaż Inter Carsu zwiększyła się o ponad 5 proc., osiągając nieco ponad 3 mld zł. Motorem wzrostu była w dużej mierze sprzedaż realizowana przez spółki zagraniczne, które łącznie wypracowały ok. 1,54 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o ponad 7 proc. względem analogicznego okresu 2024 roku. Dla porównania w Polsce Inter Cars zrealizował sprzedaż na poziomie prawie 1,17 mld zł, ale tempo wzrostu rok do roku wyniosło tylko 2,3 proc. W dalszym ciągu krajowy rynek pozostaje najważniejszym rynkiem grupy (odpowiada za ok. 40 proc. jej obrotów), choć jego znaczenie systematycznie maleje.

Podczas pierwszych minut wtorkowych notowań akcje Inter Carsu wyceniane były po ok. 540 zł, co oznacza spadek o ponad 1,6 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji. W dalszej części sesji kurs odrobił jednak stratę.