Mimo trwających w styczniu wzrostów, kurs nadal jest poniżej cen z rekomendacji. Brokerzy zgodnie twierdzą, że walory Żabki są niedowartościowane. Trigon DM zaleca zakup akcji z ceną docelową wynoszącą 26 zł. Santander BM wartość walorów oszacował na 28,1 zł, a eksperci z BM mBanku na 36,9 zł.

Jakie plany na Żabka

Żabka to największa w Polsce sieć sklepów franczyzowych. Chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąca sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów. Zarząd zakłada systematyczny wzrost przychodów i zysków spółki. Nie zamierza ona w najbliższych latach wypłacać dywidendy.

Żabka działa w modelu, który w niewielkim stopniu jest dotknięty wojną cenową, obserwowaną w szczególności w sektorze dyskontów i innych sieci handlowych. W ostatnich kwartałach pod presją z tego powodu były wyniki oraz notowania akcji takich firm jak Jeronimo Martins (Biedronka), Dino czy Eurocach. Wiele wskazuje, że sytuacja zaczyna się poprawiać, co powinno wspierać marże handlowych spółek. W 2025 r. zmniejszy się presja na wynagrodzenia (urosną w tempie jednocyfrowym), a dynamika konsumpcji wprawdzie będzie niższa niż w 2024 r., ale i tak utrzyma się na solidnym poziomie w okolicach 3 proc.