Są trzy nowe rekomendacje dla Żabki. Akcje wreszcie drożeją

Najwyżej poprzeczkę ustawił Santander BM, który zaleca przeważanie akcji Żabki z ceną docelową wynoszącą 28,1 zł (w horyzoncie 12-miesięcznym). Implikuje to aż 33-proc. przestrzeń do zwyżki względem obecnego poziomu notowań.

Jakie plany na Żabka?

Inwestorzy, którzy kupili akcje w IPO na razie są pod kreską. Walory sprzedawano po cenie wynoszącej 21,5 zł z przedziału 20-21,5 zł.

Czytaj więcej Handel i konsumpcja Kurs Żabki szuka dna Handlowa spółka jest warta o ponad jedną trzecią więcej niż na giełdzie – wynika z szacunków UBS. Dlaczego kurs jest pod taką presją?

W ujęciu długoterminowym dla wyników Żabki kluczowe będzie to, czy grupie uda się zrealizować ambitne plany rozwojowe. Żabka to największa w Polsce sieć sklepów franczyzowych. Chce podwoić sprzedaż do klientów końcowych do 2028 r., otwierając ponad tysiąca sklepów rocznie w Polsce i Rumunii. Do 2028 r. sieć stacjonarna w Polsce ma liczyć ok. 14 500 sklepów, co oznacza otwarcie około 4 500 nowych sklepów w Polsce w latach 2024-2028.