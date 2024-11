Dziś Żabka opublikować ma wyniki za III kwartał 2024 r. Będzie to jej pierwszy raport okresowy od czasu debiutu na GPW, do którego doszło 17 października. Raport pojawi się zapewne po sesji, a jutro przed południem zaplanowano konferencję prasową. Na kursie Żabki widać dziś dużą nerwowość oraz wysokie obroty. Ich wartość od rana przekroczyła 70 mln zł (to dziś rekord na rynku), co stanowi jedną czwartą obrotów w całym WIG.

Ile warta jest Żabka?

Aktualnie akcje Żabki tanieją o około 1 proc. i są wyceniane na 21,2 zł. To poniżej ceny z IPO, która wynosiła 21,5 zł (z przedziału 20-21,5 zł). Po 29 października Żabka weszła do mWIG40. Kilka dni przed awansem jej kurs zaczął zyskiwać i przebił poziom ceny z IPO, ale potem znów zaczęła dominować podaż. Przy aktualnej cenie akcji Żabka jest wyceniana na giełdzie na nieco ponad 21 mld zł. To mniej niż wynosi wycena UBS, który przygotował rekomendację dla akcji polskiej spółki. Brzmi ona „kupuj” , a 12-miesięczna cena docelowa została ustalona na 25,5 zł.

Przy prognozach analityków wskaźnik ceny do zysku dla Żabki na 2024 r. wynosi ponad 33 i jest wyraźnie wyższy od średniej dla branży. Natomiast przy zysku prognozowanym przez analityków na 2025 r. spada do 22, a na 2026 r. do nieco ponad 16. Dla lat 2027 i 2028 wycena wygląda jeszcze bardziej atrakcyjnie ze wskaźnikiem C/Z wynoszącym odpowiednio 13,2 oraz 11,4.

Jakie plany ma Żabka

Żabka to największa w Polsce siec sklepów franczyzowych, jest ich około 10,5 tys. Firma pod marką Froo działa także w Rumunii. Żabka powstała w 1998 r., a jej założycielem był Mariusz Świtalski, twórca Biedronki i Eurocashu. Żabka kilka razy zmieniała właściciela. Aktualnie dominującym akcjonariuszem jest amerykański fundusz CVC, który kupił ją w 2017 r. od Mid Europa Partners. To właśnie CVC sprzedawał pakiet akcji w tegorocznym IPO. Nowej emisji akcji nie było.