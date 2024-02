Cedrob szuka inwestora. Właściciel Gobarto może być warty nawet 8 mld zł

Największa czysto polska spółka drobiarska jest na sprzedaż – informuje dziś "Puls Biznesu", który dowiedział się, że Cedrob wynajął już doradców i rozgląda się na rynku za potencjalnymi inwestorami. Bloomberg szacuje wartość rynkową naszego największego producenta mięsa drobiowego nawet na 8 mld zł (2 mld dol).

Media cytują wypowiedzi ekspertów z Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, że już tylko tajemnicą poliszynela jest, że gigantyczne polskie przedsiębiorstwa drobiarskie są na sprzedaż. - Jedne niemal jawnie, inne w głębokiej tajemnicy. Tak czy inaczej, wielkie banki inwestycyjne z Wall Street pracują już od kilku miesięcy z polskimi klientami” – mówiła Katarzyna Gawrońska, dyrektorka Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz, w rozmowie z Portalem Spożywczym. Jej zdaniem, o sukcesie transakcji przesądzi jednak międzynarodowa sytuacja gospodarcza.

Jak duży jest Cedrob?

Na pytanie, jak duży jest Cedrob, który nie jest specjalnie znany opinii publicznej – odpowiada najlepiej ranking Forbesa, który wśród 100 największych polskich firm prywatnych umieścił „króla drobiu” na 15 miejscu, wyprzedził go tylko Maspex, a już za nim były takie firmy, jak choćby największa polska firma mleczarska, Mlekovita.

Pytanie o sprzedaż Cedrobu jest istotne także dla giełdy, Cedrob ma 90,73 proc. akcji firmy mięsnej Gobarto, której notowania na wieści o szukaniu inwestora skoczyły z 26 zł do blisko 32 zł za walor. Cedrob raczej nie lubi się z giełdą, od 2017 roku próbuje wyprowadzić Gobarto z warszawskiego parkietu, na którym spółka jest od 2002 r. Cedrob inwestuje w nich od 2014 r., przed rokiem w marcu ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Gobarto po 17,60 zł za akcję, dziś są one warte niemal dwa razy więcej. Obecnie jednak akcje Gobarto biją absolutnie rekordy dekady, ponieważ od 15 lat lat nie przekraczały granicy 10 zł. Inaczej mówiąc, akcje Gobarto ostatni raz przekroczyły granicę 10 zł, w dół, w październiku 2007 r., po czym przez kilka lat firma była spółką groszową. Jeszcze na początku 2022 r. jej akcje były nawet poniżej 5 zł, dziś – sześciokrotnie więcej.