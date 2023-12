Drugi tydzień Parkiet Challenge. 10 proc. zysku przepustką do podium

Zeszły tydzień opiewał w lepsze i gorsze chwile. W pamięci pesymistów postanie zapewne na długo wiadomość o planach nałożenia dodatkowej składki na Orlen, co przypomniało inwestorom, że ryzyko polityczne oddziałuje na GPW niezależnie od układu sił na scenie politycznej. Optymiści z kolei wskażą na sesję piątkową, na której WIG wzbił się na nowe rekordy wszech czasów, a WIG20 wspiął się na najwyższe poziomy w tym roku. Zwyżki w piątek WIG o 2,77 proc. oraz WIG20 o 3,19 proc. zapewniły pozytywny wynik głównych indeksów za cały tydzień.

Wyniki czołówki zawodników gry giełdowej "Parkietu" w drugim tygodniu były wyższe niż na starcie rywalizacji. Stopy zwrotu zwycięzców z pierwszego tygodnia teraz wystarczyłyby jedynie do wskoczenia do pierwszej dziesiątki. Tym razem pierwsza trójka zawodników musiała wypracować ponad 10-proc. stopy zwrotu. Najlepszym uczestnikiem Paarkiet Challenge w drugim tygodniu był Lukas86, a jego tygodniowy wynik sięgnął 11,94 proc. Drugi był Azeroth, jednak nie wykonał w minionym tygodniu żadnej transakcji, dlatego nie zostaje nominowany do nagród. Stąd druga nagroda przypada graczowi o nicku Mkefir, którego wynik to 11,87 proc. Nagroda za trzecie miejsce przypada użytkownikowi Boba, który wypracował 10,83 proc. zysku. Widać więc, że różnice w czołówce były minimalne.

Wspomniany Lukas86 prowadzi w ogólnym zestawieniu ze stopą zwrotu rzędu 15,4 proc. Gracz awansował o 5 pozycji. Miejsce drugie na półmetku rywalizacji zajmuje M_Szalwia z wynikiem 15,15 proc., który poprawił swoją pozycję o jedno oczko. Na ostatnim miejscu podium jest HatakaX, który opuścił pozycję lidera. Jego wynik po dwóch tygodniach to 14,87 proc.