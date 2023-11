Szczegóły zdecydowały o kształcie podium w I tygodniu Parkiet Challenge

W poniedziałek rusza II tydzień rywalizacji, a to oznacza, że otwiera się kolejna szansa na zdobycie nagród tygodniowych. Wciąż można zarejestrować się do gry poprzez stronę gra.parkiet.com. Oczywiście nadal także trwa walka o to by po czterech tygodniach gry znaleźć się w pierwszej dziesiątce zestawienia, co będzie premiowało awansem do wielkiego finału. Ten ma się odbyć 20 grudnia. Jego zwycięzca otrzyma 15 tys. zł, za drugie miejsce przewidziane jest 10 tys. zł, zaś za trzecie 5 tys. zł. Oprócz tego przewidziane są także nagrody rzeczowe.

Po pierwszy tygodniu rywalizacji, aby znaleźć się w pierwszej dziesiątce trzeba było zarobić nieco ponad 1 tys. zł, czyli 6,84 proc. W rywalizacji bierze już udział prawie 1 tys. osób. Tylko w pierwszym tygodniu dokonały one prawie 9,5 tys. transakcji o łącznej wartości niemal 16 mln zł. Uczestnicy Parkiet Challenge do tej pory najwięcej kapitału zainwestowali w akcje Pepco – prawie 972 tys. zł. Podium najpopularniejszy spółek uzupełniają JSW (848 tys. zł) oraz Allegro (459 tys. zł).