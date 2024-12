Eksperci stawiają na zwyżki na naszym rynku w 2025 r.

Większość ekspertów nastawia się na słabsze pierwsze półrocze (choć część z nich negatywnie patrzy tylko na I kwartał), które może przynieść zawirowania na rynkach akcji związane z geopolityką. Część analityków spodziewa się nawet pogłębienia korekty. Mimo to ich prognozy zakładają, że całe półrocze uda się indeksom WIG i WIG20 zakończyć na kilkuprocentowych plusach.

Polskie akcje wrócą do łask?

W 2025 rok wchodzimy z większymi obawami niż przed rokiem, co ma związek z niepewnością dotyczącą światowej geopolityki, która w pierwszych miesiącach roku będzie miała kluczowy wpływ na decyzje podejmowane przez inwestorów. – Wydaje się, że przyszły rok na polskim rynku akcji może zostać rozegrany już na początku roku, kiedy nowy prezydent Stanów Zjednoczonych podejmie decyzje co do dalszych działań związanych z wojną w Ukrainie. W I kwartale to geopolityka będzie odgrywać kluczową rolę i ona rozstrzygnie, po której stronie rynku możemy się znaleźć – uważa Bartłomiej Zalewski, dyrektor ds. inwestycyjnych w BM Alior Banku. – Najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby znaleźć drogę wyjścia z tego konfliktu, a wtedy pojawi się szansa, że kapitał zagraniczny da nam większy kredyt zaufania i postawi na Polskę. Mamy nadal wiele czynników fundamentalnych wspierających rynek akcji, takich jak historycznie nadal niskie wyceny względem rynkowej średniej, wciąż dyskonto względem rynków wschodzących, prognozowana wysoka stopy dywidendy i całkiem obiecujące dane dotyczące gospodarki. Do tego cały czas czekamy na uwolnienie środków z UE, które powinny wspierać inwestycje – wylicza ekspert. Dlatego uważa, że po słabej drugiej połowie 2024 roku w perspektywie kolejnych 12 miesięcy krajowe indeksy mają potencjał, by znaleźć się na wyższych poziomach niż obecnie. – Rynek zbiera siły, by w nadchodzącym roku pokonać tegoroczne szczyty na WIG-u, natomiast przeszkodą może okazać się sytuacja zewnętrzna, bo wewnętrzne czynniki wspierające polski rynek są obiecujące – wskazuje.

Duże spółki z większym potencjałem

Opinia Spółki muszą przekonać inwestorów zyskami Adam Łukojć zarządzający, TFI Allianz Polska

W 2023 roku warszawska giełda należała do najsilniejszych rynków akcji na świecie, a w 2024 jest jednym z najsłabszych. Można mieć nadzieję, że 2025 rok znowu będzie udany dla posiadaczy polskich akcji. Wojna w Ukrainie prędzej czy później się skończy, a stopy procentowe – nie tylko w Polsce – będą obniżane. Ale najważniejsze dla warszawskiej giełdy będą zyski spółek. Niestety w niektórych ważnych sektorach ciężko jest tu o wzrost – to jest jedna z przyczyn, dla których w tych sektorach akcje wyglądają na tanie. Drugim utrudnieniem dla wzrostów jest skromny napływ lokalnego kapitału. Po udanym 2023 roku, i ogólnie po dobrym okresie dla warszawskiej giełdy, do polskich funduszy inwestujących w akcje nie popłynął kapitał. Głównym powodem jest MiFID II, czyli unijne przepisy w praktyce utrudniające sprzedaż bardziej ryzykownych funduszy. Dyrektywa raczej nie zostanie zmieniona, więc w 2025 roku giełdzie może nadal doskwierać brak napływu lokalnego kapitału. Jednak mimo tych przeszkód jestem optymistą. Wierzę, że polskie spółki będą osiągać sukcesy, dzięki którym ceny ich akcji wzrosną. WIG nadal pozostaje blisko rekordowych poziomów.

Zdaniem ekspertów po rozczarowującym 2024 roku duże spółki wrócą do łask, choć pierwsze miesiące roku mogą przebiegać jeszcze po znakiem podwyższonej zmienności ich notowań. – Zachowanie dużych spółek jest mocno determinowane czynnikami zewnętrznymi. Jakkolwiek z uwagi na fakt, że to duże spółki były najsłabszym segmentem rynku w 2024 roku, kolejny rok może okazać się bardziej łaskawy dla blue chips. Dużo zależy od sytuacji banków, które podobnie jak cały rynek w połowie roku przestały rosnąć. Utrzymujące się relatywnie wysokie stopy procentowe w zestawieniu z w dalszym ciągu przyzwoitym makro i perspektywy poprawy w inwestycjach powinny w sprzyjających okolicznościach wesprzeć wyniki tego sektora w kolejnym roku – wskazuje Kamil Hajdamowicz, menedżer ds. portfeli w Santander BM.