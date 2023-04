Według wstępnych, szacunkowych jeszcze, informacji, podanych przez Ministerstwo Finansów w czwartek, dług Skarbu Państwa po marcu wynosił 1,236 bln zł. To o 0,1 proc. więcej (czyli 1,6 mld zł) niż miesiąc wcześniej.

Ciekawe, że ten wzrost miesiąc do miesiąca to efekt przede wszystkim rosnącego zadłużenia krajowego – o ok. 14,3 mld zł (do 948,3 mld zł). Jednocześnie spadła wartość długu zagranicznego – o ok. 11,9 mld zł (287,6 mld zł).