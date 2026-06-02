Falstart – takim określeniem można opisać poniedziałkową sesję na GPW. Przyniosła ona dość wyraźne spadki, ale wydaje się, że strach rynkowy był tylko chwilowy. We wtorek popyt wraca do gry i robi to z przytupem. Od początku notowań widzimy bowiem wyraźną przewagę kupujących. Szczególnie mocno kolor zielony świeci w gronie największych spółek. WIG20 po prawie dwóch godzinach handlu zyskiwał 2 proc.

SAFE napędza wzrosty na GPW

W gronie największych spółek świetnie prezentuje się przede wszystkim KGHM. Akcje miedziowego giganta rosną o ponad 6 proc. Patrząc szerzej na rynek znów mamy granie pod umowy z SAFE. Liderem wzrostów jest Lubawa, której akcje zyskują ponad 20 proc. Kolejną mocną sesję zalicza też Atende, które drożeje o 15 proc.

Kolor zielony widać dzisiaj także na innych europejskich rynkach. DAX rośnie około 1 proc. Podobną zwyżkę notuje CAC40. Wzrosty zanotowały wczoraj także indeksy amerykańskie, którym nie przeszkodził nawet fakt drożejącej ropy naftowej. Ostatecznie indeks S&P 500 zyskał 0,26 proc., a Nasdaq 0,60 proc.. Tym samym oba indeksy sięgnęły po nowe rekordy. W końcu z cienia wydostała się Nvidia, której akcje podrożały w poniedziałek o 6,26 proc. na skutek prezentacji nowego procesora, który ma znaleźć zastosowanie w komputerach osobistych. Nowość Nvidii wzbudziła niepokój wśród konkurentów z branży PC w postaci AMD, Intela i Qualcomma, których kursy akcji pod wpływem tej informacji przeceniły się o kilka procent. Ciekawostką poniedziałkowej sesji za oceanem był gwałtowny wzrost ceny akcji IBM, który momentami przekraczał nawet 10 proc. Powód? Inwestorzy rozpoczęli spekulacyjne zakupy akcji tej spółki pod wpływem opublikowania nagrania sprzed sześciu miesięcy, na którym prezydent Trump pozytywnie wypowiadał się o prezesie spółki. Zdarzenie to jest jednym z wielu, które utwierdzają nas w przekonaniu, że po dziewięciu tygodniach nieprzerwanych wzrostów na Wall Street nadszedł czas na „zdjęcie nogi z gazu” – wskazuje Patryk Pyka z DI Xelion. Lekką przewagę czerwieni mieliśmy za to na rynkach azjatyckich. Nikkei225 spadł 0,3 proc. Kospi zniżkował o 0,4 proc. Błysnął za to Hang Seng, który urósł ponad 2,5 proc.

Złoty czeka na RPP

Co jeszcze dzieje się dzisiaj na rynkach? Uspokoiła się sytuacja na rynku ropy naftowej. Odmiana WTI wraca z ceną w okolice 90 USD. Traci na wartości dolar, to wspiera notowania złotego. Ten czeka dzisiaj na posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Również złoto zyskuje dzisiaj na wartości.