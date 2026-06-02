Trudno jednak ocenić, czy negocjacje są rzeczywiście kontynuowane - słowa prezydenta USA wybrzmiały bardziej jako próba "ugaszenia pożaru", ale nic poza tym. Tymczasem irański MSZ dał jasno do zrozumienia, że zawieszenie broni obowiązuje również sojuszników USA, a więc działania Izraela na wszystkich frontach. Libańskie media donoszą, że izraelskie wojska wstrzymały działania (w tym planowany atak na przedmieścia Bejrutu), ale nie wycofały się ze swoich pozycji. W temacie procesu pokojowego z Iranem mamy, zatem nadal "stan zawieszenia". Notowania ropy, które wystrzeliły wczoraj po południu po doniesieniach o zerwaniu negocjacji przez Teheran, wymazały część tego ruchu - futures na WTI zeszły we wtorek rano w okolice 91 USD.

Na rynkach widać jednak powrót pozytywnego sentymentu - giełdy, ropa - co przekłada się na lekkie osłabienie dolara na szerokim rynku. Opublikowane wczoraj dane PMI i ISM dla amerykańskiego przemysłu wypadły solidnie (PMI 55,1 pkt. ISM 54,0 pkt.), co potwierdza relatywną odporność amerykańskiej gospodarki na wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rynek czeka teraz na usługowe PMI/ISM, oraz dane Departamentu Pracy. Dzisiaj w kalendarzu poznamy jedynie dane JOLTS o godz. 16:00.

Ranna struktura rynku walut wskazuje na dominację risk-on, odbijają waluty Antypodów i korony skandynawskie. Nieznaczny ruch notują euro i funt.

EURUSD - powrót do konsolidacji

Notowania EURUSD wróciły do konsolidacji, po tym jak wczoraj wybroniło się wsparcie przy 1,16 po komentarzach Trumpa o tym, że negocjacje z Iranem są nadal prowadzone. Rynek skupi się teraz na oczekiwaniach, co do polityk ECB/FED w kontekście zaplanowanych wydarzeń - posiedzenia 11 i 16 czerwca - oraz spływających danych makro. Wczorajsze PMI/ISM dla amerykańskiego przemysłu zdają się wpisywać we wcześniejszą narrację o względnej sile amerykańskiej gospodarki, co powinno ograniczać scenariusze nadmiernego osłabienia dolara.

Wykres dzienny EURUSD Foto: DM BOŚ

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk rynkowy DM BOŚ