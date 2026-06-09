Szef OpenAI Sam Altman celuje w bilionową wycenę firmy
Twórca ChatGPT, firma OpenAI, dołączyła do swojego głównego rywala, firmy Anthropic, i złożyła poufny wniosek o pierwszą ofertę publiczną (IPO) w USA. Spółka nie ujawniła jeszcze wielkości ani warunków oferty. „Może to chwilę potrwać, ponieważ są rzeczy, które chcemy zrobić, a które prawdopodobnie łatwiej zrealizować jako spółka prywatna” – skomentowano w oficjalnym oświadczeniu.
Jak donosi agencja Reuters, gigant AI celuje w wycenę sięgającą nawet 1 biliona dolarów, a debiut może nastąpić już we wrześniu. Oznacza to bezprecedensowe trio bilionowych debiutów. Poza OpenAI w kolejce na giełdę stoją już bowiem SpaceX Elona Muska (celuje w wycenę 1,75 bln dol., a debiut zaplanowano na 12 czerwca) oraz Anthropic, który 1 czerwca złożył wniosek po rundzie finansowania wyceniającej go na 965 miliardów dolarów.
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„OpenAI zachowuje otwarte opcje, podczas gdy Anthropic wysunął się na prowadzenie ze swoim wnioskiem po gigantycznej rundzie finansowania” – ocenia Michael Ashley Schulman, partner w Cerity Partners. Trzy wymienione debiuty będą najważniejszym testem apetytu rynków na spółki technologiczne od dekady.
Wejście OpenAI i Anthropic na giełdę stanowi zwieńczenie okresu, w którym sztuczna inteligencja stała się głównym tematem inwestycyjnym na świecie. Na początku roku OpenAI pozyskało 110 miliardów dolarów przy wycenie 840 miliardów od takich gigantów jak SoftBank, Amazon i Nvidia. Ujawniono wówczas, że ChatGPT ma już ponad 900 milionów aktywnych użytkowników tygodniowo i 50 milionów płatnych subskrybentów.
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Wniosek o IPO zbiegł się w czasie z renegocjacją partnerstwa z Microsoftem (który od 2019 roku zainwestował w OpenAI 13 miliardów dolarów). Pozwoliło to firmie na zacieśnienie współpracy z Amazonem oraz Google. W marcu OpenAI pochwaliło się generowaniem aż 2 miliardów dolarów przychodu miesięcznie. Dla porównania – jeszcze pod koniec 2024 roku przychody te wynosiły 1 miliard dolarów, ale w ujęciu kwartalnym. Pomimo tak gigantycznego tempa wzrostu, OpenAI otwarcie przekazało inwestorom, że nie spodziewa się osiągnięcia rentowności przed 2030 r. Wynika to z faktu, że koszty trenowania AI, utrzymania potężnych serwerowni i zakupu najnowocześniejszych chipów graficznych wciąż zdecydowanie przewyższają przychody z subskrypcji.
Rynek, na którym OpenAI budowało swoją pozycję lidera, szybko się zagęszcza, a inwestorzy zaczynają pytać, czy obecny wzrost da się utrzymać. Anthropic wyrósł na potężnego konkurenta – jego asystent Claude AI oraz model Mythos (służący do wykrywania luk w kodzie) masowo podbijają rynek programistyczny. Anthropic zyskuje też przewagę na rynku biznesowym.
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Część bankierów ostrzega przed ryzykiem „wysuszenia” giełdy z gotówki przez tak gigantyczne debiuty. „To, czego OpenAI nie chce, to wyczerpanie kapitału na rynku publicznym” – zauważa Gil Luria, dyrektor zarządzający w D. A. Davidson, cytowany przez Reutersa. „W kolejce przed nimi stoją już SpaceX i Anthropic, a duzi publiczni konkurenci, jak Google, mogą w każdej chwili pozyskać kolejne dziesiątki miliardów z dodatkowych emisji”.
OpenAI powstało w 2015 roku jako instytut badawczy typu non-profit. Dopiero cztery lata później utworzono ramię komercyjne, by sfinansować astronomiczne koszty infrastruktury obliczeniowej. Ta nietypowa struktura wywołała potężny kryzys pod koniec 2023 roku, gdy zarząd non-profit na krótko odsunął od władzy Sama Altmana. Ostatecznie, w grudniu 2024 r., firma ogłosiła przekształcenie w korporację użyteczności publicznej (public benefit corporation), co miało ułatwić zdobywanie kapitału.
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Zmiany te doprowadziły do otwartego konfliktu z Elonem Muskiem. Jeden z pierwszych fundatorów OpenAI złożył pozew sądowy, oskarżając Altmana o porzucenie pierwotnej misji pomocy ludzkości na rzecz prywatnego bogacenia się.
W maju amerykańska ława przysięgłych jednogłośnie oddaliła jednak zarzuty Muska. Według analityków rynkowych wygrana w sądzie z najbogatszym człowiekiem świata usunęła ostatnią wielką przeszkodę prawną na drodze OpenAI do historycznego debiutu na Wall Street.
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