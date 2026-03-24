Zakres ich działania obejmuje monitorowanie 7000 firm, w które fundusz inwestuje, pod kątem ESG i ryzyka finansowego, symulowanie negocjacji umów czy przygotowywanie się do spotkań firmowych.

Kirkeberg stwierdził, że z czasem niektórzy agenci AI będą mogli samodzielnie podejmować ograniczone decyzje.

– Zasada jest taka, że podejmujemy lepsze decyzje, pozwalając sztucznej inteligencji analizować je za nas – powiedział agencji Reuters po seminarium.

– W pewnym momencie zaufamy, że agent może podejmować niektóre decyzje, a my będziemy po prostu monitorować jego działania – powiedział Kirkeberg.

Dodał, że fundusz zmierza w kierunku tego podejścia, ale jeszcze go nie stosuje, podkreślając, że nadzór ludzki pozostanie niezbędny.

Fundusz wykorzysta AI do analizy

Prezes funduszu Nicolai Tangen jest zagorzałym zwolennikiem wykorzystywania sztucznej inteligencji zarówno wewnętrznie, jak i w firmach, w które inwestuje fundusz. Kiedyś nazwał firmy, które nie wdrażają tej technologii „kompletnymi idiotami”. Powiedział, że fundusz majątkowy, który zarządza norweskimi przychodami z ropy naftowej i gazu z myślą o przyszłych pokoleniach, nie jest pod taką samą presją, jak inwestorzy krótkoterminowi, aby automatyzować decyzje inwestycyjne.