Gospodarka
Notowania
Reklama

17 proc. mocy LNG uszkodzone. Katar liczy straty po ataku Iranu

Ataki Iranu na Katar uszkodziły instalacje odpowiadające za 17 proc. zdolności eksportowych skroplonego gazu ziemnego (LNG) tej firmy, a ich naprawa zajmie od trzech do pięciu lat – powiedział w wywiadzie dla Reutera prezes QatarEnergy Saad al-Kaabi.

Publikacja: 19.03.2026 15:53

Obiekty QatarEnergy widoczne w strefie przemysłowej Mesaieed na południe od Dohy w Katarze,

Foto: STRINGER / ANADOLU / Anadolu via AFP

Urszula Lesman

„Nigdy w najśmielszych snach nie przypuszczałem, że Katar – Katar i cały region – stanie się celem takiego ataku, zwłaszcza ze strony bratniego kraju muzułmańskiego w miesiącu Ramadanu, który atakuje nas w ten sposób” – dodał Saad al-Kaabi.

Saad al-Kaabi powiedział, że w atakach uszkodzone zostały dwa z 14 katarskich ciągów technologicznych LNG oraz jedna z dwóch instalacji przetwarzania gazu na paliwa płynne (GTL). Dodał, że naprawy wyłączą z eksploatacji 12,8 mln ton rocznie zdolności produkcyjnych LNG na okres od trzech do pięciu lat.

Katarski LNG pod presją. Uszkodzenia i siła wyższa na lata

Iran przeprowadził serię ataków na instalacje naftowe i gazowe w Zatoce Perskiej po izraelskich uderzeniach na jego własną infrastrukturę gazową. Państwowy koncern QatarEnergy może być zmuszony do ogłoszenia siły wyższej w długoterminowych kontraktach na dostawy LNG – nawet na okres do pięciu lat – w przypadku dostaw kierowanych do Włoch, Belgii, Korei Południowej i Chin, ze względu na uszkodzenie dwóch ciągów technologicznych – powiedział agencji Reuters Kaabi.

Amerykański koncern naftowy ExxonMobil jest partnerem w uszkodzonych instalacjach LNG. Firma z siedzibą w Teksasie posiada 34 proc. udziałów w ciągu LNG S4 oraz 30 proc. w ciągu S6.

Reklama
Reklama

Według Reutera skutki wykraczają daleko poza rynek LNG. Eksport kondensatu z Kataru spadnie o około 24 proc., a gazu płynnego LPG – o 13 proc. Produkcja helu zmniejszy się o 14 proc., a nafty i siarki – o 6 proc. Koszt budowy uszkodzonych instalacji wyniósł około 26 mld dolarów.

QatarEnergy ogłosiło wcześniej siłę wyższą dla całej produkcji LNG po wcześniejszych atakach na hub produkcyjny w Ras Laffan.

„Aby wznowić produkcję, najpierw musi dojść do zakończenia działań zbrojnych” – podkreślił Saad al-Kaabi.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama