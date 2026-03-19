17 proc. mocy LNG uszkodzone. Katar liczy straty po ataku Iranu

„Nigdy w najśmielszych snach nie przypuszczałem, że Katar – Katar i cały region – stanie się celem takiego ataku, zwłaszcza ze strony bratniego kraju muzułmańskiego w miesiącu Ramadanu, który atakuje nas w ten sposób” – dodał Saad al-Kaabi.

Saad al-Kaabi powiedział, że w atakach uszkodzone zostały dwa z 14 katarskich ciągów technologicznych LNG oraz jedna z dwóch instalacji przetwarzania gazu na paliwa płynne (GTL). Dodał, że naprawy wyłączą z eksploatacji 12,8 mln ton rocznie zdolności produkcyjnych LNG na okres od trzech do pięciu lat.

Katarski LNG pod presją. Uszkodzenia i siła wyższa na lata

Iran przeprowadził serię ataków na instalacje naftowe i gazowe w Zatoce Perskiej po izraelskich uderzeniach na jego własną infrastrukturę gazową. Państwowy koncern QatarEnergy może być zmuszony do ogłoszenia siły wyższej w długoterminowych kontraktach na dostawy LNG – nawet na okres do pięciu lat – w przypadku dostaw kierowanych do Włoch, Belgii, Korei Południowej i Chin, ze względu na uszkodzenie dwóch ciągów technologicznych – powiedział agencji Reuters Kaabi.

Amerykański koncern naftowy ExxonMobil jest partnerem w uszkodzonych instalacjach LNG. Firma z siedzibą w Teksasie posiada 34 proc. udziałów w ciągu LNG S4 oraz 30 proc. w ciągu S6.