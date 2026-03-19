Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są obecne tendencje cenowe ropy naftowej i gazu ziemnego?

Co jest przyczyną obserwowanego wzrostu cen surowców energetycznych?

Jaki wpływ na kluczową infrastrukturę energetyczną miały ostatnie ataki w regionie?

Za baryłkę ropy naftowej gatunku Brent płacono w czwartek rano 116 USD. Cena ropy gatunku WTI przekraczała wówczas 97 USD za baryłkę. Cena gazu ziemnego na holenderskim hubie Title Transfer Facility (TTF) wzrosła o 21 proc. do 66,3 euro za megawatogodzinę. Inwestorzy reagowali w ten sposób na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. W środę Izrael zaatakował instalacje na polu gazowym Południowy Pars (największym irańskim złożu gazu ziemnego). Iran w odwecie uderzył rakietami w Arabię Saudyjską oraz Katar. Irańskie ataki rakietowe spowodowały „rozległe uszkodzenia” w katarskim Ras Laffan Industrial City, największym na świecie zakładzie eksportu LNG. Katar już wcześniej wstrzymał produkcję LNG 2 marca po atakach irańskich dronów na Ras Laffan i Mesaieed Industrial City. Kraj ten jest drugim co do wielkości eksporterem LNG na świecie.

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że jeśli Iran będzie kontynuował ataki na katarskie obiekty energetyczne, Ameryka „wysadzi w powietrze całe pole gazowe Południowy Pars”. Jednocześnie zaznaczył, że izraelski atak na irańską infrastrukturę gazową nie był uzgodniony z USA. „Stany Zjednoczone nie wiedziały nic o tym konkretnym ataku, a Katar w żaden sposób nie był w to zaangażowany, ani nie miał pojęcia, że to się wydarzy”. Trump wezwał także Izrael do zakończenia ataków na pole gazowe South Pars, chyba że Iran „nierozsądnie” zdecyduje się zaatakować Katar.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZEA nazwało także irański atak na katarski obiekt Habshan i pole Bab „atakiem terrorystycznym”, grożącym „niebezpieczną eskalacją”. Rzecznik katarskiego MSZ Majed al-Ansari opisał izraelski atak na South Pars jako „niebezpieczny i nieodpowiedzialny krok” w obliczu eskalujących napięć regionalnych. Saudyjski minister spraw zagranicznych książę Faisal bin Farhan Al Saud również zaostrzył ton, mówiąc podobno, że „to, co pozostało z zaufania do Iranu, zostało całkowicie zniszczone”. Zarówno odpowiedzi polityczne, jak i niepolityczne wobec Iranu pozostają na stole – dodał.

Jak mocno może jeszcze zdrożeć ropa naftowa?

Analitycy zgadzają się, że ceny ropy mają jeszcze przestrzeń do znacznego wzrostu, jeśli Cieśnina Ormuz, przez którą w czasie pokoju płynie około jednej piątej globalnych dostaw ropy, pozostanie w praktyce zamknięta w nadchodzących tygodniach. Ataki na infrastrukturę naftowo-gazową w regionie mogą jeszcze dodatkowo podsycić wzrost cen ropy.