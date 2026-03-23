„5 marca USA ogłosiły 30-dniowe zawieszenie sankcji na rosyjską ropę, by umożliwić Indiom zakup surowca znajdującego się na tankowcach. 12 marca podjęto zaś decyzję o 30-dniowym zawieszeniu sankcji na rosyjską ropę przewożoną obecnie tankowcami (ok. 130 mln baryłek), co pozwoliło również innym państwom na jej nabywanie. Wątpliwy jest jednak wpływ tych działań na globalne ceny surowca i ich spadek. Ropa z Rosji znajduje się już na rynku, więc łagodzenie sankcji względem tej części rosyjskiego eksportu realnie nie zwiększa podaży – zmniejsza jedynie koszty obsługi dla pośredników, co przełoży się na spadek dyskonta na rosyjski surowiec” – wskazują analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich.

– Wiele teraz zależy od tego, jak długo potrwa konflikt na Bliskim Wschodzie, ale obecne wysokie ceny ropy pomogą Rosji zrealizować wskaźniki budżetowe w tym kwartale, a nawet zacząć odkładać pewne pieniądze – ocenia Borys Dodonow, szef studiów nad energią i klimatem w Kyiv School of Economics.

Trzeba jednak pamiętać, że krótkoterminowe skoki cen ropy niewiele wpłyną na rosyjski budżet. Musi dojść do ustabilizowania się cen ropy w długim terminie na poziomie znacząco wyższym niż przed wojną, by rosyjski budżet odniósł większe korzyści.

Foto: GG Parkiet

– Rosja jest wyraźnym beneficjentem konfliktu na Bliskim Wschodzie – wyższe ceny energii oraz, być może, większe wolumeny eksportu do Azji prawdopodobnie pozwolą zmniejszyć deficyt budżetowy. Jednak o ile zakłócenia w globalnych dostawach energii nie będą przedłużone, jest mało prawdopodobne, by ta sytuacja materialnie zmieniła perspektywy gospodarcze Rosji. Nawet gdyby zakłócenia trwały dłużej, wydaje się mało realne, aby Europa wznowiła zakupy rosyjskiej energii w znaczących ilościach – prognozuje Liam Peach, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics. Szacuje on, że każdy wzrost ceny ropy Ural o 5 dol. za baryłkę zwiększa dochody z podatków energetycznych o około 0,2 proc. PKB rocznie. – Najbardziej prawdopodobne wydaje nam się, że jakiekolwiek nadzwyczajne dochody zostaną zaoszczędzone – biorąc pod uwagę obecne presje fiskalne Rosji. Jednak jeśli te przychody zostaną przekierowane na wysiłek wojenny, istnieje ryzyko, że zamiast przełożyć się na wyższy wzrost gospodarczy, podsycą one wyższą inflację – dodaje Peach.

Analitycy Oxford Economics szacują natomiast, że nawet scenariusz przewidujący utrzymanie się średnich cen ropy przez dwa miesiące na poziomie 140 dol. za baryłkę przyspieszyłby rosyjski wzrost gospodarczy tylko o około 0,2 pkt. proc. Mediana prognoz dla PKB Rosji, zebranych przez agencję Bloomberga sugeruje wzrost w tym roku o 0,9 proc., a poszczególne prognozy są w przedziale od 0,5 proc. do 1,5 proc.