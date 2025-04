Dlaczego Donald Trump uznał, że podwyżki ceł są magiczną bronią?

– „Cła” to dla mnie najpiękniejsze słowo w słowniku – powiedział prezydent USA Donald Trump 20 stycznia 2025 r. w jednym z wystąpień tuż po zaprzysiężeniu na drugą kadencję. Nigdy nie robił tajemnicy z tego, że jest zwolennikiem protekcjonizmu handlowego. Podczas kampanii wyborczej zapowiadał, że będzie podwyższał cła tak mocno, by wielkim koncernom bardziej się opłacało produkować na terenie USA. 2 kwietnia 2025 r., czyli dzień, w którym ogłosił mechanizm tzw. ceł wzajemnych, nazwał Dniem Wyzwolenia i zapowiadał, że będzie to początek odrodzenia gospodarki amerykańskiej. O ile później mocno złagodził swoją politykę, to wciąż wydaje się być przekonany, że cła są „magiczną bronią”, która pomoże Stanom Zjednoczonym stać się na nowo wielką potęgą przemysłową mogącą rzucić wyzwanie Chinom. Trump deklarował wiarę w potęgę polityki celnej już wiele lat temu, zanim jeszcze zdecydował się na poważnie wystartować do rywalizacji o prezydenturę. Skąd się jednak wzięło u niego to przekonanie?

Reklama

Dał przykład Reagan

– Wielu ludzi jest już zmęczonych patrzeniem na to, jak inne kraje wykorzystują Stany Zjednoczone – te słowa wypowiedział Donald Trump w wywiadzie dla CNN przeprowadzonym we wrześniu 1987 r. Już wówczas był on więc przekonany, że wolny handel może być szkodliwy dla gospodarki amerykańskiej. Do sformułowania tego poglądu mogła przyczynić się bardzo ostra rywalizacja handlowa między USA a Japonią prowadzona w latach 80. Wielu Amerykanów było wówczas zszokowanych tym, że japońskie koncerny skutecznie wypychają z rynku amerykańskich producentów samochodów i elektroniki. Tworzono wówczas wiele prognoz mówiących, że Japonia wkrótce prześcignie USA pod względem siły gospodarki. Wśród osób poważnie zaniepokojonych wzrostem siły Japonii był również Trump. Publicznie nawoływał on do podniesienia ceł na japońskie produkty, a w 1987 r. wykupił ogłoszenie w gazetach, w którym napisał, że „od dekad” Japonia i inne kraje wykorzystują USA, bo nie płacą za swoją obronę przed Sowietami. Brzmi znajomo?

Obecnie po internecie krążą krótkie filmy przedstawiające fragment przemówienia prezydenta Ronalda Reagana dotyczącego szkodliwości ceł. Rozpowszechniają je m.in. chińskie placówki dyplomatyczne, chcące pokazać Amerykanom, że Trump „mocno odszedł od wolnorynkowego dziedzictwa Reagana”. Jest to jednak propaganda, gdyż Reagan wcale nie był zwolennikiem zerowych ceł. Co więcej, w marcu 1987 r. podniósł on do 100 proc. cła na japońskie komputery, telewizory i narzędzia elektryczne. Cztery lata wcześniej nałożył on natomiast 45-proc. cła na japońskie motocykle. Zrobił to, by ratować przed upadkiem Harleya-Davidsona. Reaganowi nie podobał się też „protekcjonizm walutowy” Japonii i RFN, więc użył silnych nacisków, by skłonić oba te kraje, a także Francję i Wielką Brytanię, do podpisania w 1985 r. porozumienia Plaza przewidującego kontrolowaną dewaluację dolara. Obecnie osoby z otoczenia Trumpa snują wizję podobnego porozumienia z Mar-a-Lago, również mającego osłabić dolara.

Jastrzębi doradca

Trump w kwestii wojny handlowej słucha się nie tylko swego instynktu, ale też swoich doradców. Zwolennikami podwyżek ceł byli zarówno Scott Bessent, sekretarz skarbu, jak i Howard Lutnick, sekretarz handlu. Bessent opowiadał się jednak za podwyżkami umiarkowanymi, stopniowymi, a Lutnick za ostrzejszymi. Za największego handlowego jastrzębia w jego administracji uchodzi jednak Peter Navarro, prezydencki doradca ds. handlu.

Co prawda Elon Musk nazwał go człowiekiem „głupszym od worka cegieł”, to jednak trudno odmówić Navarrowi dorobku naukowego. Zajmuje się on międzynarodowymi relacjami handlowymi od ponad czterech dekad i był jednym z pierwszych, którzy wskzywali na negatywne skutki globalizacji. Jeszcze w 1984 r., jako doktorant, napisał książkę „Gra polityczna: Jak grupy interesów oraz ideologowie kradną Amerykę”, w której wskazywał, że zagraniczna konkurencja może doprowadzić do dezindustrializacji USA i podciąć korzenie amerykańskiego wzrostu gospodarczego. W ostatnich dwóch dekadach był natomiast autorem kilku książek oskarżających Chiny o nieuczciwe praktyki w handlu z USA, które miały przyczynić się do zamknięcia 57 tys. amerykańskich fabryk.