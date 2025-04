Prawie 80 proc. respondentów ankiety Bloomberga przewidziało, że dolar będzie dalej osłabiał się w ciągu najbliższego miesiąca, co stanowi największą odsetek od czasu rozpoczęcia ankiet w 2022 r.

Stratedzy z największych banków na Wall Street również dostrzegają potencjał dalszego osłabienia. Analitycy JPMorgan Chase & Co. zasugerowali, że inwestorzy pozostają pesymistyczni wobec dolara, zwłaszcza wobec jena i euro, ponieważ nadal istnieje ryzyko recesji w USA. Mizuho Bank Ltd. przewiduje, że waluta amerykańska może spaść o kolejne 5 proc. w oparciu o handel ważony, zanim odbije, w oparciu o to, co wydarzyło się w latach 2017-18 i pandemię.

– Projekt i wdrożenie tych taryf powinno mieć negatywny wpływ na walutę, ponieważ przyczyniły się do erozji zaufania konsumentów i przedsiębiorstw – napisali w notatce analitycy Goldman Sachs, w tym Kamakshya Trivedi.

– Jeśli cła wpłyną na marże zysku amerykańskich firm i realne dochody amerykańskich konsumentów, jak sądzimy, mogą one podważyć tę wyjątkowość, a w efekcie zachwiać centralnym filarem silnego dolara – stwierdzili.