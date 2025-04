Rynki łapią oddech przed dalszą eskalacją wojny

– Ludowy Bank Chin właśnie przekroczył granicę – wtorkowy fixing kursu wypadł po „niewłaściwej” stronie 7,20 juana za 1 dolara po raz pierwszy od 2023 r. Ten poziom nie był tylko psychologiczny. Był to nieoficjalny próg dewaluacji. To nie jest strzał ostrzegawczy, to Pekin cicho sygnalizuje, że coś znacznie większego może nadchodzić – zwraca uwagę Stephen Innes, partner zarządzający w SPI Asset Management.

– Myślę, że ta cała chińska eskalacja to błąd. Co stracimy, jeśli Chińczycy będą podnosili cła na nasze towary? My eksportujemy do nich jedną piątą tego, co oni wysyłają do nas, więc to oni stoją po przegranej stronie – ocenił Bessent w rozmowie z CNBC.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, rozmawiała na temat obecnego kryzysu handlowego z Li Qiangiem, premierem ChRL. Namawiała go do „unikania dalszej eskalacji”, ale nie wiadomo, czy jej apele odniosły jakikolwiek skutek. W poniedziałek wieczorem Trump odrzucił jej ofertę obniżki do zera ceł na wyroby przemysłowe w handlu pomiędzy USA a UE. Amerykański prezydent stwierdził, że taka propozycja „to za mało”.

Joachim Nagel, prezes Bundesbanku i zarazem członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, ostrzegł, że globalne zawirowania handlowe stanowią poważne zagrożenie dla wzrostu gospodarczego. – EBC wykona jednak swoją część zadania. Jesteśmy już dobrze na ścieżce do osiągnięcia w tym roku naszego celu inflacyjnego. W przyszłym tygodniu, na spotkaniu Rady Prezesów EBC, podejmiemy odpowiedzialne decyzje oparte na dostępnych informacjach i danych – zapowiedział Nagel. Powszechnie to odebrano jako sygnał zbliżającej się obniżki stóp.

Zdani na kaprysy

Czy jest więc szansa na dłuższe uspokojenie sytuacji na rynkach. Analitycy wskazują, że będzie ono w dużej mierze zależne od decyzji Trumpa.

– Trump ma ten sam cel końcowy dla wszystkich krajów, na które nałożył nowe cła. Chce ułatwić amerykańskim firmom prowadzenie działalności za granicą, sprawić, by kraje partnerskie kupowały więcej amerykańskich towarów oraz umożliwić USA zdobycie strategicznie ważnych aktywów, takich jak zasoby naturalne – wskazuje Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w firmie AJ Bell. Osiągnięcie nawet części tego celu może być jednak długotrwałe i trudne. – Rynki mogą pozostać kruche przez kolejne dni i tygodnie. Wystarczy nowy sygnał agresji Trumpa lub zdecydowana odpowiedź partnera handlowego, by ponownie wywołać niepokój. Odbicia rynkowe mogą szybko stracić impet, jeśli inwestorzy stracą wiarę w rozwiązanie sytuacji, która spowodowała pierwotną wyprzedaż – dodaje Mould.