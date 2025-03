Polska gospodarka znów goni unijną średnią

Za plecami Luksemburga i Irlandii pod względem PKB na osobę według parytetu siły nabywczej w 2024 r. znalazły się Holandia (135 proc. średniej UE) i Dania (128 proc.). Na końcu zestawienia są natomiast Łotwa (71 proc. średniej UE), Grecja (70 proc.) i Bułgaria (66 proc.).

Tak gonimy Zachód

W dłuższym horyzoncie konwergencja Polski postępuje, jeszcze dekadę temu byliśmy na poziomie poniżej 70 proc. unijnej średniej. Nasz solidny wzrost gospodarczy, ale też problemy największych gospodarek UE, sprawiły, że w tym czasie zbliżyliśmy się pod względem PKB na osobę (według parytetu siły nabywczej) o kilkanaście punktów procentowych m.in. do Francji i Niemiec. W 2024 r. byliśmy już na poziomie 69 proc. naszych zachodnich sąsiadów (i 80 proc. Francji).

Z większych od nas krajów UE, najbliżej przegonienia jest Hiszpania. W 2024 r. byliśmy na poziomie 86 proc. jej PKB per capita. Inna sprawa, że akurat w latach 2022-2023 ten kraj nam wręcz uciekał. – W naszych długookresowych symulacjach zakładamy, że w 2032 roku Polska dogoni Hiszpanię pod względem PKB per capita liczonego według parytetu siły nabywczej. Sądzę, że tempo wzrostu PKB, na poziomie nieco poniżej 3 proc., w dłuższej perspektywie da się utrzymać. Pozwoli ono dalej doganiać Zachód – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole.

PKB per capita, liczony według parytetu siły nabywczej, to bodaj najpopularniejsza, ale jednak tylko jedna z miar dobrobytu kraju. Zwraca się uwagę m.in. na to, że to tylko średnia „urobku” gospodarki w przeliczeniu na mieszkańca, bez analizy, jak jest on rozdystrybuowany w społeczeństwie czy regionalnie. Dość zauważyć, że o ile w 2023 r. region warszawski był pod tym względem na poziomie o ponad połowę wyższym od unijnej średniej, o tyle np. województwa lubelskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie – niemal o połowę poniżej tej średniej. Co ciekawe, jednocześnie Polacy od lat wyróżniają się na tle średniej unijnej pod względem subiektywnego poczucia szczęścia. W 2023 r. wyprzedzało nas, i to lekko, tylko pięć krajów: Finlandia, Belgia, Austria, Rumunia i Słowenia.