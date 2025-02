Riwiera w Strefie Gazy, czyli najbardziej szalony sen Donalda Trumpa

Wojna z Izraelem rozpoczęta przez Hamas 7 października 2023 r. drogo kosztowała Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Oficjalne palestyńskie dane mówiące o blisko 62 tys. zabitych są dalece niepewne i bywają kwestionowane. Nikt nie kwestionuje jednak tego, że miasta Strefy Gazy zmieniły się w morze gruzów. Bank Światowy ostrożnie oszacował same zniszczenia w infrastrukturze tego obszaru na 18,5 mld USD. Turecki prezydent Recep Erdogan ocenił, że odbudowa Strefy Gazy może pochłonąć 100 mld USD. Według Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), PKB Strefy Gazy był na koniec pierwszego kwartału 2024 r. aż o 86 proc. niższy niż rok wcześniej. Dla porównania: PKB Ukrainy w 2022 r., czyli pierwszym roku rosyjskiej inwazji spadł o 28,8 proc., a szacuje się, że gospodarki Japonii oraz Niemiec skurczyły się w czasie drugiej wojny światowej odpowiednio o: 52 proc. i 64 proc. UNCTAD wskazuje, że nawet jeśli Strefa Gazy wróci do przedwojennego trendu wzrostu gospodarczego, to osiągnięcie PKB z 2022 roku zajmie jej 350 lat.