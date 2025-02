Banki inwestycyjne formułują bardzo ambitne cele a spółki przekładają je na możliwe do przeskoczenia liczby, dodaje.

Jednak nawet analitycy redukują tegoroczne oczekiwania pod adresem indeksu Standard&Poor’s500. Ich prognozy od początku tego roku są coraz mniej ambitne.

Krzepiąca perspektywa

Według ekspertów spółki notowane w tym wskaźniku w tym roku zwiększą zyski o 10 proc. podczas gdy w styczniu liczyli na 13-proc. wzrost zarobków. W 2026 wyniki mają być lepsze o 14 proc.

- Trump zawsze będzie kreował zmienność na rynkach, ale jeśli spojrzy się na fundamenty wspierające wzrost zysków sytuacja wciąż wygląda optymistycznie - zauważa Nancy Tengler, prezeska Laffer Tengler Investments.

Rynek akcji patrzy do przodu więc traderzy dyskontują to co zdarzy się co najmniej w okresie 6 - 12 miesięcy.

Jeśli marże zysku nadal będą się odbijać po okresie kurczenia się z powodu inflacji, która zredukowała zdolność firm do przerzucania kosztów na konsumentów przez podnoszenie cen, inwestorzy pozostaną optymistami co do wzrostu zysków w 2026 roku.