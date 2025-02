Z perspektyw rozejmu cieszą się nie tylko inwestorzy na rynkach europejskich. Do prawdziwej euforii doszło na giełdzie moskiewskiej. Jej indeks MOEX zyskiwał po południu ponad 6 proc. Od początku roku wzrósł już o ponad 20 proc. Papiery Gazpromu rosły o prawie 8 proc., a Sbierbanku o 4 proc. Rubel umacniał się o prawie 3 proc. wobec dolara.

Czy „euforia pokojowa” na rynkach może się długo utrzymać?

Oczekiwania inwestorów są wysokie, ale droga do rozejmu na Ukrainie nie musi być szybka. Trump dopiero zapowiedział, że dojdzie do negocjacji w tej sprawie. Nie wiadomo jak długo one potrwają i jakie przyniosą wyniki. Może się na przykład okazać, że Rosja poczuje się pewniej i zacznie zwiększać swoje żądania.

- Inwestorzy zaczęli spekulować na temat możliwego ograniczenia wydatków obronnych w USA, co mogłoby doprowadzić do spowolnienia wzrostu firm z sektora militarnego, który od początku wojny w Ukrainie znacząco zyskiwał na wartości. Jeśli negocjacje faktycznie nabiorą tempa, można spodziewać się dalszego spadku cen ropy oraz ograniczenia amerykańskich wydatków na zbrojenia. Ostateczny kształt porozumienia pozostaje jednak niepewny, a ewentualne ustalenia będą zależały od wyników dalszych rozmów oraz stanowiska pozostałych kluczowych graczy na arenie międzynarodowej, takich jak Unia Europejska, Chiny czy NATO. Dla Ukrainy oznacza to konieczność intensyfikacji działań dyplomatycznych i pozyskania dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, aby uniknąć ewentualnych ustaleń pokojowych sprzecznych z jej interesami – zauważa Krzysztof Kamiński, analityk TMS OANDA.

- Czy gospodarka Europy skorzysta na odbudowie Ukrainy, gdzie wyraźnie wrosły szanse na scenariusz pokojowy na wzór koreański jeszcze przed Wielkanocą? Kluczowe będzie jednak to jak będą przebiegać negocjacje z Putinem i co zostanie ustalone ponad "naszymi głowami", a o czym prędko się nie dowiemy – czyli ryzyko ustalenia nowych stref politycznych wpływów. To wszystko może jednak doprowadzić do osłabienia dolara – wskazuje Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ.